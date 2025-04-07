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台股早盤一度跌逾900點 台積電現止跌訊號

富豪身家大縮水 郭台銘單日蒸發261億

台灣新聞組／即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘退出2024總統選舉後，行事低調。(本報資料照片)
鴻海集團創辦人郭台銘退出2024總統選舉後，行事低調。(本報資料照片)

台股昨(7)日無量崩跌2065點，台灣億萬富豪資產大失血。鴻海創辦人郭台銘成最大受災戶，單日身家縮水261億元（台幣，下同，約8億美元）；台積電創辦人張忠謀持股市值也大減117.5億元，兩位科技大老身家遭「黑色星期一」重擊，單日都蒸發超過百億元。

郭台銘名列富比世2025年全球富豪榜中，台灣富豪第2位，持股鴻海股票174.21萬張，以去年7月9日鴻海歷史最高價234.5元來計算，當時郭台銘持股價值一度達4085億元。不過鴻海昨日受台股崩跌衝擊，收在跌停價138.5元，下跌15元，導致郭台銘單日持股價值蒸發261億元，縮水至2412億元。

台積電昨日罕見跌停，張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，若迄今一股未賣，以昨日收盤價848元換算，持股價值約1060億元，相較清明連假前收盤價942元持股市值1177.5億元，單日縮水117.5億元。

台積電元老曾繁城為富比世2025年全球億萬富豪榜中，台灣富豪第50位。曾繁城持有台積電2萬9473張股票，昨天持股市值由清明連假前的277.64億元降至249.93億元，單日持股價值共蒸發約27.7億元。

台積電董事長暨總裁魏哲家持股台積電約6392萬股，持股市值降至54.2億元，單日縮水約6億元。台積電前董事長劉德音退休前持股1萬2910張股票，若未出脫持股，換算價值約109.47億元，單日大減約12.14億元。

廣達昨日同樣遭摜殺至跌停價位，下跌23元，收在210元，廣達董事長林百里名列富比世台灣首富，名下持股廣達41萬5738張股票，另透過宇誠投資公司持有4400張，合計持股廣達42萬138張，昨日持股市值大幅縮水約96.63億元；廣達副董事長梁次震持股8萬2645張，帳面財富也縮水約19億元。

聯發科董事長蔡明介持股自家股票約4.17萬張。聯發科昨日股價重挫，收盤下跌140元，導致其身價也縮水約58.46億元。

散熱股王健策昨日股價受到台股崩盤影響，跌破千元大關，下跌103元，收932元。以健策董事長趙宗信個人持股2032張股票以及其弟趙永昌個人持股2068張股票計算，健策創辦人趙氏兄弟一天內身家分別蒸發2.1億元、2.13億元。

台積電 郭台銘 鴻海

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