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川普公布對等關稅 香港商界稱再觀察

香港特派員李春/即時報導
美國總統川普宣布對多國「對等關稅」，香港商界認為川普政策常變，業界可再觀察一段時間。圖為清明節假期，香港尖沙咀一帶遊客。（中新社）
美國總統川普宣布對多國「對等關稅」，香港商界認為川普政策常變，業界可再觀察一段時間。圖為清明節假期，香港尖沙咀一帶遊客。（中新社）

川普公布「對等關稅」後，香港政府暫未有正式回應方案。港府財政司長只說港府已有心理準備，要以底線思維準備不同預案。香港商界有人表示無奈，有人說川普政策常變業界可再觀察一段時間。

港府財政司司長陳茂波出席一個論壇時說，美國總統川普上任後，政策善變，有不確定性，「對等關稅」容易引起市場情緒反應，特別是在金融市場，港府已有心理準備，在金融體系中要有監測機制，早日辨識風險，及建立較大緩衝。

陳茂波又稱，環球經濟現在可謂有危有機，未來全球將形成三大板塊，中國，日本與亞太區是其中一塊，另一塊是印度、中東、非洲及歐洲，至於美國、北美、南美是第三個板塊，相信區域內有合作，但同時有競爭。國際投資者對中國和香港的投資意願已經轉勢，由約兩年前認為不適合投資，變為現時「怕走雞」、「怕執輸」。

香港立法會紡織及製衣界議員陳祖恒說，業界對關稅幅度之大感到無奈，呼籲業界不要再奢望能夠再取得美國的大訂單，但不要自亂陣腳，又認為加關稅會令美國業界都「無路走」。

香港中華廠商會前會長史立德說，今次關稅措施不只影響中國，全球多國無一倖免，但他認為最終要「埋單」的是美國民眾，關稅變相會令美國商品價格上升。

對於美國取消中國及香港產品的小額免稅待遇並徵收關稅，香港付貨人協會主席林宣武認為，會影響電商生意，但川普的政策經常改變，業界可以再觀察多一段時間。香港物流商會主席鍾鴻興相信，美國取消小包裹關稅豁免未必改變，預計未來運往美國貨品的物流速度及清關時間會較長。

香港 關稅 港府

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