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工行去年獲利505.2億美元 每天賺1.3億美元

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國工商銀行28日發布2024年財報顯示，工行去年營收人民幣7861.2億元（約1082.5億美元），年減2.5%，獲利人民幣3669.4億元（約505.2億美元），年增0.5%，相當於每日賺人民幣10億元（約1.3億美元）。

綜合北京商報、證券時報報導，財報顯示，中國工商銀行2024年資產總額人民幣48.8兆元（約6.7兆美元），年增9.2%；客戶存款人民幣34.8兆元（約4.7兆美元），年增3.9%；各項貸款人民幣28.3兆元（約3.8兆美元），年增8.8%；淨利人民幣3669.4億元（約505.2億美元），年增0.5%。

中國工商銀行行長劉珺在業績發布會上說明，去年集團淨利年增0.5%，這麼大的規模還能實現正增長是不容易的，而營收下降2.5%，與市場整體趨勢保持一致，下降幅度在可比同業中相對較好，特別是去年第3、4季營收和淨利均實現單季度正增長。

股利方面，董事會建議派發2024年末期普通股現金股息，每10股派發人民幣1.646元。

劉珺在會上表示，2024年中期及末期公司派發現金股息合計每10股人民幣3.08元（含稅），工商銀行年度分紅接近人民幣1100億元（約151.4億美元），在A股上市公司中，分紅總額穩居前列，工商銀行一直堅持向資本市場的正回饋。

大河財立方報導，截至3月28日，大陸六大國有銀行工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲銀行已全部披露2024年財報，合計獲利超過人民幣1.4兆元（約1927億美元），現金分紅人民幣2158億元（約297.1億美元）。

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