阿里推AI殺手級應用 將全面導入現有業務 台灣英業達有望受惠

中國電商及雲端服務龍頭阿里巴巴加快推動AI發展，執行長吳泳銘高呼現有業務將全面實現AI化，傳正開發一系列AI原生應用，今年可能推出AI殺手級應用。（取材自微博）

中國電商及雲端服務龍頭阿里巴巴加快推動AI 發展，執行長吳泳銘高呼現有業務將「全面實現AI化」，傳正開發一系列AI原生應用，今年可能推出「AI殺手級應用」。

隨著阿里推動全面AI化，將催動AI伺服器等AI基礎建設需求激增，阿里伺服器代工協力夥伴英業達營運率先受惠。

金融時報報導，阿里所有部門已被告知，2025年的績效將透過「如何利用AI促進增長」來評估，鼓勵淘寶和天貓在內的核心電子商務部 門採用更多AI技術，並將在今年推出AI殺手級應用。

報導引述知情人士說法指出，阿里各團隊正在與旗下阿里雲的通義千問工程師密切合作，共同開發能提高效率和用戶體驗的功能，並開發一系列AI原生應用，部分可能會在今年推出，「公司內部相信基於成熟AI技術的下一個殺手級應用，一個甚至比抖音更受歡迎的應用，可能很快就會出現」。

阿里積極推進AI布局，AI旗艦應用「夸克」13日才剛迎來全面升級，基於阿里通義的推理及多模態大模型，發布「AI超級框」。阿里巴巴集團副總裁、夸克執行長吳嘉認為，不遠的將來，AI會思考、執行，並在過程中互動調整，完成最終交付的任務，不斷進化。

阿里巴巴集團董事長蔡崇信日前表示，AI潛在市場規模至少有10兆美元、甚至可能更大，超越交通運輸和醫療保險 等產業。

為搶食龐大的AI商機，吳泳銘上（2）月宣布，未來三年將投入逾人民幣3,800億元（約新台幣1.72兆元），用於建設雲端和AI硬體基礎設施，總額超過過去十年總和，也創下中國民營企業在雲端和AI硬體基礎建設領域有史以來最大規模的投資紀錄。

阿里巴巴旗下阿里雲以36％的市占率，穩居中國雲端服務供應商（CSP）龍頭廠地位，台廠供應鏈中，以英業達與阿里巴巴往來最多，負責伺服器相關業務。

法人看好，隨著阿里巴巴推動全面AI化，並將推出AI殺手級應用，對AI伺服器需求將水漲船高，英業達可望大啖阿里AI大商機。