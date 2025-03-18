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寧德時代再進化 開發第二代鈉電池

記者黃雅慧／綜合報導

中國電池巨頭寧德時代日前在業績說明會表示，公司目前正在開發第二代鈉電池，性能指標已經與磷酸鐵鋰電池接近。並稱只要能形成規模化應用，鈉電池的成本相比磷酸鐵鋰電池也會有一定的優勢。

據了解，鈉電池和鋰電池工作原理和結構類似，兩者的組成成分均為正負極、隔膜、電解液，分別依靠鈉離子和鋰離子在電池正負極之間移動實現電能存儲、輸出。相比於鋰電池，鈉電池的能量密度要低一些，但安全性能和耐低溫性能更好。但因為鈉離子具有更大的體積，在材料結構穩定性和動力學性能方面要求更嚴苛，因此商用進展緩慢。

寧德時代於2023年宣布，鈉離子電池首發落地奇瑞車型，雙方推出電池品牌「ENER-Q」，就鈉離子電池、磷酸鐵鋰電池、AB電池、M3P等多種構型電池展開合作。

寧德時代董事長曾毓群在2021年7月29日發布寧德時代的第一代鈉離子電池。其電芯單體能量密度可達160Wh/kg；常溫下充電15分鐘，電量可達80%以上；在-20°C低溫環境中，也擁有90%以上的放電保持率；系統集成效率可達80%以上。當時曾毓群表示，下一代鈉離子電池能量密度研發目標是200Wh/kg以上。

寧德時代近期發布最新財報顯示，公司營業總收入3620億（人民幣，下同），歸母淨利潤507億、年增15%；綜合毛利率24.4%，年增5.3個百分點；經營性現金流達到970億；現金儲備充裕、期末貨幣資金超3000億。

寧德時代稱，預計2025年磷酸鐵鋰電池的神行和麒麟電池在公司LFP、NCM產品中的出貨佔比將從去年的30%~40% 提升至60~70%。將鈉電池與鋰電池集成於同一電池包內的超級增混電池「驍遙電池」自去年底發布以來，已在30餘款車型上搭載。

事實上，寧德時代首席科學家吳凱在去年11月的世界青年科學家峰會曾透露，寧德時代第二代鈉離子電池已經研發完成，能夠在攝氏零下40度的嚴寒環境中正常放電，可在極嚴寒地區大規模應用。同時，第二代鈉電池有望於2025年推向市場。

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