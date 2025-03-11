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荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾 升級北京維修中心

記者謝守真／綜合報導
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荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）傳出今年將在北京新建維修中心，對此，ASML回應稱，公司不是要在2025年新增一個北京本地維修中心，而是對現有維修中心進行升級。這一升級將取代舊有維修中心，以更高效的方式為客戶提供服務，並優化其維修與支援能力。在美國施壓下，去年9月荷蘭政府宣布，ASML須向荷蘭政府申請許可證，才能對中國客戶購買的曝光機等設備提供零件和軟體更新服務。在此禁令下，ASML將在北京新建維修中心的傳聞，讓市場感到意外。

ASML 10日表示，ASML始終致力於提升產品價值，並推動資源重複利用及材料回收，以支持循環經濟。基於此，公司持續拓展全球維修中心的運營，其中包括位於北京的維修中心。目前，ASML在全球擁有六個維修中心，分布於主要客戶群所在地，包括中國大陸、荷蘭、南韓、台灣及美國。

針對ASML年度報告中提及的北京維修中心，ASML澄清，這個並非新增設施，而是對現有維修中心的升級。這一升級將取代舊有維修中心，以更高效的方式為客戶提供服務，並進一步優化維修與支援能力。

ASML續稱，公司持續在全球擴展業務，維修中心在其循環利用與永續發展策略中發揮關鍵作用。同時，維修中心靠近客戶，能夠更具成本效益地提供服務，確保設備運行的可靠性與穩定性。此外，在中國的所有業務運作，包括維修中心，均嚴格遵守適用的出口管制規範與相關法律法規。

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