中國CPI驚見負成長 通縮壓力加劇 上月年減0.7%

中國2月CPI年減0.7%，時隔13個月再度負成長。（新華社）

受春節 錯月等因素影響，中國2月消費者物價指數（CPI）年減0.7%，較前月大減1.2個百分點，時隔13個月再度出現負成長；生產者物價指數（PPI）年減2.2%，連29月處於負值。分析指出，中國經濟仍然面臨通貨緊縮壓力，儘管科技領域發展改善市場情緒，但國內需求仍然疲軟。

對於2月CPI年比由漲轉跌，中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解釋，主要有三方面原因：一是春節錯月導致上年同期對比基數較高。去年2月受春節因素影響，食品和服務價格上漲較多，抬高了今年2月的對比基數，導致今年2月年比受上年價格變動的影響為負。

據測算，在2月-0.7%的CPI年比變動中，上年價格變動的滯後影響約為-1.2個百分點，今年價格變動的新影響約為0.5個百分點，董莉娟強調，當前中國物價溫和回升的態勢沒有改變。

2月不包括波動較大的食品和燃料價格的核心CPI下降0.1%，這是自2021年1月以來的首次下降。路透引述Pinpoint Asset Management總裁兼首席經濟學家張志偉表示，中國經濟仍然面臨通貨緊縮壓力，由於出口面臨貿易戰的風險，財政政策需要變得更加積極主動。

為提振低迷的家庭需求，中國今年將對電動車、家電和其他商品的消費補貼計畫撥款增加一倍，達到人民幣3,000億元。在上周二公布的今年政府工作報告中，消費被提及31次，高於去年的21次，超過了科技。然而，對於今年全年CPI目標則由上年3%降至2%。

PPI方面，2月年比下降2.2%，降幅比前月略為收窄0.1個百分點，已連續第29個月處於負值，持續籠罩通縮陰霾。

董莉娟稱，一是春節前後為工業生產淡季，多數建築工程停工影響建材需求，二是春節期間煤炭供應充足、有保障，煤炭開採和洗選業價格下降，三是國際油價波動傳導帶動國內石油 相關產業價格下行，同時，隨著宏觀政策效果逐步顯現，部分產業生產需求增加，推動PPI降幅收窄。