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台出口連16紅 創下最強2月 衝上413億美元

記者胡順惠／綜合報導
台灣2月出口值創歷年同月新高。（本報資料照片）
台灣2月出口值創歷年同月新高。（本報資料照片）

台灣財政部7日公布最新外貿統計，2月出口413.1億美元，寫歷年同月新高，較上月增長6.7%。且因去年同期適逢春節，比較基期偏低，使得年增率達31.5%，連續16個月維持正成長。

展望3月，台財政部統計處處長蔡美娜分析，在去年3月出口（418億美元）基期較高，可能壓縮今年3月的出口增幅，連16紅紀錄可能暫時中斷，預估3月出口年增率可能介於負1%至2%之間，出口值仍有望落在414億至426億美元區間。

綜合1至3月表現，蔡美娜預測，第1季出口規模將達1214億至1226億美元，有望超越2022年第1季的1209億美元，改寫史上最佳第1季出口紀錄。

台灣2月出口表現亮眼，蔡美娜指出，主要是2月工作天數較去年增加四天，帶動出口規模首度突破400億美元，即使剔除春節效應，合併1、2月計算，前兩月出口規模仍達800.2億美元，年增率為16.8%，顯示出口市場呈現「淡季不淡」的態勢。

統計顯示，今年出口強勁表現主要來自兩大因素，首先，人工智慧（AI）與高效能運算應用需求持續增長，帶動相關產業發展；其次，美國關稅政策的不確定性導致部分客戶提前拉貨，使出口動能得以延續。

根據主計總處2月底發布的最新經濟預測，由於美國關稅措施可能採階段性分段實施，對全球經濟的影響仍屬可控，使全球經濟成長維持平穩運行，同時，AI應用驅動產業轉型的趨勢愈來愈明確，從AI基礎設施到智慧型手機，AI邊緣運算裝置正加速普及，進一步推升台灣高階晶片與伺服器的需求。

主計總處上修全年出口年增率預測至7.1%，較原本的6.0%提升1.1個百分點，並預估第1季出口成長率可達10.2%，蔡美娜認為，從前兩月的出口統計來看，改寫史上最佳第1季出口紀錄的達標機率相當高。

蔡美娜提醒，雖然短期內可能因高基期影響，造成單月數據波動，但整體出口動能依舊強勁，未來仍需關注美國關稅政策變化及AI產業發展，以掌握市場趨勢並維持出口成長動力。

AI 關稅 財政部

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