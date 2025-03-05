中國多家小銀行調降存款利率 最高達50個基點

大陸一批中小銀行近期再度對部分存款產品利率進行調降，且以長期限的存款產品為主，調降幅度最高達50個基點。（中新社）

中國多家銀行去年就開始加快下調存款利率 腳步。3月才剛開始，一批中小銀行再次開啟存款利率調降模式，對旗下部分存款產品利率進行調降，且以長期限的存款產品為主，調降幅度最高達50個基點。值得注意的是，自2月來，中國已有多家中小銀行陸續下調存款利率。其中，有村鎮銀行今年來已三度調整存款利率。

證券 日報報導，近日，包括重慶富民銀行、廣西浦北農村商業銀行、黑龍江北安農村商業銀行、湖北江陵農村商業銀行、雲南元江北銀村鎮銀行、中陽縣太行村鎮銀行等在內的多家中小銀行陸續發布存款利率調整通告，對旗下部分存款產品利率進行調降。

其中，雲南元江北銀村鎮銀行自3月起對部分存款產品利率進行調整。調整產品涉及活期存款、三個月期至五年期定期存款等多個品種。其中，活期存款由此前的0.35%降至0.20%﹔三個月期至五年期定期存款利率分別降至1.10%、1.30%、1.60%、1.80%、2.30%、2.50%，降幅均為50個基點。至此，該行長期限定期存款利率告別「3字頭」。

報導並稱，上述銀行此次存款利率調降，涉及活期存款、三個月期至五年期的定期存款（指整存整取），且以長期限的存款產品為主，調降幅度最高達50個基點。部分農商行三年期、五年期的定期存款利率已降至「字頭」以下，「相較目前大陸國有大行同期限的定期存款利率，優勢已不再明顯」。

中信證券首席經濟學家明明認為，這一現象反映中小銀行的淨息差壓力更為顯著，尤其是中小銀行由於客戶基礎相對薄弱，對高成本存款依賴度更高，淨息差收窄的壓力更為突出。同時新發放貸款 利率持續走低，存量按揭利率下調等因素進一步壓縮了銀行的資產收益。因此，下調存款利率是中小銀行緩解淨息差壓力、優化負債成本的主動選擇。

中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬則稱，當前中小銀行面臨更大的淨息差下降壓力，從而需要降低負債成本來穩定淨息差。多數銀行調降存款利率的同時，也有少數銀行提高部分存款產品的利率。

另，大陸官媒環球網指出，對於未來存款利率的走勢，受訪專家普遍認為「仍有下降空間」。為支持實體經濟，貸款利率仍有下行空間，銀行仍需要透過降低存款利率來緩解淨利差壓力。