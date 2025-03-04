阿里開源大模型下載量逾百萬 超車DeepSeek-R1

當前全球科技業已將開源大模型視為產業「風向標」，開源社區平台「Hugging Face」最新榜單顯示，開源僅六天的阿里「萬相」大模型已反超「DeepSeek -R1」，坐上模型熱榜、模型空間榜兩大榜單榜首位置，成為全球開源社區中最受歡迎的AI大模型。

中國網路媒體快科技提到，根據最新數據，萬相2.1（Wan2.1）在Hugging Face及魔搭社區的總下載量已超百萬，在開源程式碼共享社群平台Github的星數超6000。緊追在後，第二名是微軟 的The Ultra-Scale playbook，而DeepSeek R1則暫居第三名。

此前，阿里雲在2月25日晚宣布萬相2.1開源。據悉，萬相2.1開源採用的是最寬鬆Apache2.0協議，14B和1.3B兩個參數規格的全部推理程式碼和權重全部開源，同時支援文生視訊和圖生視訊任務。在權威評測集VBench中，萬相2.1以總分86.22%的成績超越Sora、Luma、Pika等全球知名模型，穩居榜首位置。

上海證券 報指出，萬相開源後迅速吸引全球開發者和用戶的關注。其中，14B版本兼具開源免費、高效能優點備受好評，大量網友在X或Reddit等社群平台稱讚模型生成效果。