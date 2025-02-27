中金傳併銀河證券 躍中國第三大券商

消息人士稱，中國國有的中金公司將與同行銀河證券 合併，交易完成後，將成為總資產規模達到人民幣1.4兆元（約1928億美元），將超過華泰證券，成為中國第三大券商。該計畫中的交易將需要獲得監管部門和股東的批准。

路透報導，消息人士稱，這兩家券商均尋求透過換股方式進行合併，合併計畫已於幾周前獲得中央批准，可能會在未來幾周內宣布。

中國銀河A股26日攻上漲停，報人民幣16.2元，H股漲近17%，報港幣8.74元；中金公司A股漲停報人民幣36.43元，H股漲近15%，報港幣15.62元。

兩家公司控股股東均為大陸主權財富基金中投公司，目前中投公司、中金公司及銀河證券都沒有回覆相關傳聞。

路透稱，此次合併正值北京努力建立大型、具競爭力的境內投資 銀行，以平衡高盛 以及摩根史坦利等全球銀行。這些公司已完全控制了中國市場業務，並瞄準更大市占。

中金公司與銀河證券的合併若獲批准，市值將排在長期處於行業領先地位的中信證券之後，以及國泰君安證券、海通證券合併後的新公司。

中國政府日益強調券商改革的必要性，並提出新指令，鼓勵其進行併購和重組，該產業有超過140家中外公司參與競爭。證監會去年3月宣布，力爭以五年時間培育約十家「優質頭部機構」，到2035年形成包括二至三家具有國際競爭力的投資銀行和機構。

然而中金公司與銀河證券合併傳言已不是第一次。去年7月31日、11月14日均有消息傳出，中金公司與銀河證券將進行合併，但均遭到澄清。