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中國太陽光電模組集體漲價 釋出底部反轉信號

記者黃雅慧／綜合報導

中國市場多家一線太陽光電模組企業傳集體漲價，業內解讀為釋出底部反轉信號。而包括隆基綠能、天合光能等一線廠商也證實確有微幅上漲。

財聯社報導，中國太陽光電模組主要品牌單瓦價格上漲了0.02至0.05元（人民幣，下同）。一家一線大廠人士表示，公司近期確有調價；另一家大廠人士則稱，近期小幅漲價主因階段性供應緊張導致，價格長期走勢仍在觀望中。

第一財經報導，接近隆基綠能市場部人士表示，受電力改革政策影響，上周公司分布式的出廠價上漲0.03元／瓦至0.05元／瓦，集中式價格暫沒有變化。

「確實漲了點」，天合光能公司相關負責人稱，通路賣客戶的組件價格上漲了0.02元／瓦至0.03元／瓦。

目前中國國內市場及歐洲市場已確認漲價，美國市場情況暫不清楚。對於漲價原因則稱，「國內的行業自律逐漸發揮作用，市場調節機制逐漸回歸。歐洲方面，庫存去化已基本完成。」

晶澳科技相關負責人則說，「太陽能組件是要漲價了」，春節後市場需求轉暖，公司後續接單情況非常好。「太陽能組件的漲價，除了有市場需求的支撐外，由於上游原材料仍處於虧損狀態，成本有提成漲價的壓力，需要組件漲價傳導（成本壓力）。」

而漲價或跟政策推行有關，今年1月中國官方密集推出太陽能政策，中國發改委及中國能源局明確，4月30日之後，分布式太陽能並網項目全面執行市場化規則；5月31日之後，新能源上網電量將全部進入電力市場，新能源上網全面進入競價時代。業內判斷，前述政策或將引起4月30日前出現一波工商業分布式太陽能「搶裝」，在此之前的項目，可以執行全額上網電價。

行業資訊機構 InfoLink Consulting上周公布2024年全球太陽能組件出貨排行訊息顯示，出貨量排名前四的廠商為晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能。而這四家企業貢獻了組件出貨量排名前十廠家總出貨量的60%，與排名靠後的廠家相比，出貨量差距約在30%以上。

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