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華為平價折疊機 傳下月亮相 傳為搭載原生鴻蒙系統的Pocket 3

記者黃雅慧／綜合報導
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華為將推出新款折疊機。圖為Pocket 2折疊機。
華為將推出新款折疊機。圖為Pocket 2折疊機。

華為終端BG董事長余承東24日在微博上發出視頻透露，華為3月將發布一款「別人想不到的產品」。據悉，該款為原生鴻蒙而生的新形態手機，生於鴻蒙，原生智能，並強調在硬體、軟體、生態全新突破、全新體驗。

余承東同時表示，騰訊、字節、阿里、美團等生態夥伴，正全力衝刺優化App應用體驗。余承東在1月底的直播中曾透露，今年華為會推出一款「全國人民都買得起的、意想不到的產品」，這款產品將搭載原生鴻蒙系統，預計3月亮相，引發市場諸多猜測。

快科技報導，中國網路傳聞，這款「意想不到的新品」可能是可折疊的Pocket 3手機。該款手機將繼承前代產品的多項優秀功能，如雙向北斗衛星消息、3倍光學變焦長焦、全焦段XMAGE影像等。此外，華為Pocket 3將搭載全新的麒麟晶片，並支持5G網絡。

報導指出，Pocket 3有很大的機率是第一款出廠就適配原生鴻蒙的華為新手機，緊隨其後的則是Pura 80系列和Nova 14和15系列，在2025年的上半年，華為就能將原生鴻蒙覆蓋到中高端市場，包括折疊手機市場。

余承東此前表示，鴻蒙生態在2025年要壓強投入，10萬個App應用是生態成熟標誌，是未來半年到一年時間的關鍵目標。

華為在歷經美國連續五年制裁後，2023年秋季以先鋒計劃推出Mate60新款手機，宣告重返智慧手機賽道。近年開啟手機出海計畫，華為18日在吉隆坡舉辦全球發佈會，旗下首款商用三折手機「華為Mate XT非凡大師」正式在海外發布。

值得注意的是，華為三折手機海外版並未搭載鴻蒙系統，而是採用基於AOSP的EMUI 14.2系統。而分析稱EMUI操作系統是以前最早的華為操作系統，也是基於安卓改的，且受到制裁後不能升級到最新版安卓。

華為於2024年10月22日在原生鴻蒙之夜暨華為全場景新品發布會上，正式發布原生鴻蒙系統HarmonyOS NEXT （HarmonyOS 5.0），成為與蘋果iOS系統和谷歌安卓系統鼎足並立的第三大操作系統。目前鴻蒙原生應用和服務上架2萬個，鴻蒙開發者超過720萬，生態設備超過10億台。

華為 安卓 App

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