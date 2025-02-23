多家中國車企入局人形機器人賽道 專家：挖掘第二增長曲線

人形機器人熱度持續，中國多家汽車產業鏈企業宣布投入相關賽道。專家稱，人形機器人與汽車智駕技術的同源性驅動車企積極布局。同時，透過累積的AI技術、製造能力挖掘第二增長曲線也是車企下場造機器人的原因之一。圖為工程師在訓練人形機器人採集資訊。（中新社）

人形機器人 熱度持續，多家汽車產業鏈企業宣布投入相關賽道，包括小米 、小鵬、蔚來等中國車企都已入局。據每日經濟新聞不完全統計，全球已有18家車企接入人形機器人賽道。專家分析，人形機器人與汽車智駕技術的同源性驅動車企積極布局。同時，在拚價格、拚智駕等行業內卷背景下，透過累積的AI 技術、製造能力挖掘第二增長曲線也是車企下場造機器人的原因之一。

中國經營報指，在多家車企宣布轉型為人工智慧（AI）公司的背景下，近期，小米、理想、小鵬、蔚來等車企傳出人形機器人的消息。小米機器人團隊近期宣布人形機器人新進展指，「目前正推進旗下CyberOne（鐵大）在自家製造產線上的分階段落地。」CyberOne是小米發表的全尺寸人形仿生機器人，被官方定義為「全尺寸人形仿生機器人」，支持家庭護理、陪伴等多種場景。

理想汽車則放出做人形機器人的消息稱，「100%會做人形機器人」，但「節奏不是現在」。而之所以不是現在做，是因為李想認為車子是無接觸、標準化的機器人，若車子都無法實現L4，很難讓更複雜的機器人去解決更困難的問題。目前，理想的重心是AI。在2024年年底時，李想曾強調，理想是人工智慧企業，「我們要做的不是汽車的智慧化，而是人工智慧的汽車化」。

至於小鵬汽車，小鵬汽車聯合創辦人何小鵬此前透露，AI機器人小鵬Iron將搭載多塊自研晶片支援端對端大模型，擁有15個可動自由度、支援觸控回饋的擬態雙手。另有消息稱，蔚來汽車已組建了一支約20人的團隊，專門研究機器狗計畫。此前，蔚來2023年便組成一人形機器人「戰隊」。主要關注人形機器人底層技術，包括演算法、動態感知、大模型，並進行相關研究。

針對車企切入機器人賽道，多位業內人士指，人形機器人與汽車智駕技術的同源性驅動車積極布局。像是汽車上的攝影機、雷射雷達等部分零件及相關軟體系統，人形機器人可以實現重複使用。

而在拚價格、拚智駕在汽車產業內卷的大背景下，星憶科技（北京）有限公司創辦人宋博認為，「未來，具身智能很有可能成為車企的第二增長曲線，同時，對車企塑造『創新』的品牌形象預計會產生不小的幫助。」

不過，宋博稱，很多技術同源但又有明顯差異，如電機，新能源電機、機器人電機、消費電子電機，它們從尺寸、精度要求、速度要求、力矩要求都不同，所以直接搬來使用是不合適的，相當於這些供應鏈企業要製造機器人的零部件，還要攻克些機器人企業已做出優勢的技術，形成獨特的差異化優勢，才能贏得市場。