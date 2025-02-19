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寧德與滴滴合資 要搶新能源車換電市場

記者林宸誼／綜合報導
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中國鋰電龍頭寧德時代。（路透資料照片）
中國鋰電龍頭寧德時代。（路透資料照片）

布局新能源汽車換電，中國鋰電龍頭寧德時代，與網約車龍頭滴滴出行的合資公司「時代小桔新能源」18日成立，要從網約車場景切入，為眾多新能源車輛提供換電服務。

分析認為，這代表在急需統一行業標準換電模式中，各龍頭企業透過合縱連橫，爭奪換電市場的話語權。

時代小桔新能源註冊資本人民幣3.3億元，經營範圍含新能源汽車換電設施銷售、電動汽車充電基礎設施營運、蓄電池租賃等。股東方面，由寧德時代旗下時代電服科技、滴滴出行旗下小桔能源科技共同持股，分別持股69.7%、30.3%，由時代電服科技為控股股東。

這並非寧德時代首次布局換電領域，2022年1月，寧德時代全資子公司時代電服科技，發布換電服務品牌EVOGO，及組合換電整體解決方案，並且發布專為實現共享換電而開發量產的電池「巧克力換電塊」。

《中國基金報》報導，換電網路建設方面，寧德時代將在2025年建設1,000座「巧克力換電站」，同時將進軍港澳市場；中期目標為建設1萬座換電站，最終目標為建成三萬座換電站。而寧德時代董事長曾毓群直言，到2030年，換電、家充、公共充電樁將「三分天下」。

網約車龍頭滴滴出行。（路透資料照片）
網約車龍頭滴滴出行。（路透資料照片）

網約車 滴滴出行

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