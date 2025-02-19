台經部：陸、韓鋼品傾銷 損害台廠

台經濟部18日召開貿易救濟審議會，審議不銹鋼上游廠燁聯鋼鐵、唐榮鐵工廠申請「對自中國大陸及南韓 產製進口不銹鋼冷軋鋼品繼續課徵反傾銷稅案」，審議結果認定，若停止課徵反傾銷稅，將繼續對台灣產業造成損害。

簡言之，經濟部認定陸、韓不銹鋼冷軋鋼品傾銷問題對產業造成損害。接下來將送財政部 提交關稅 稅率審議小組，決定是否繼續課徵反傾銷稅。目前，針對涉案貨品所課徵的反傾銷稅率為37.65%至38.11%間。

唐榮、燁聯表示，大陸與南韓不銹鋼低價傾銷台灣情況，已影響國內產業發展，尤其近年國際不銹鋼產業低迷，專業廠經營困難，更需政府採取有效措施，才能導正國內不銹鋼產業交易秩序。上市不銹鋼廠主管指出，貿易保護主義一把雙面刃，政府對進口不銹鋼課徵反傾銷稅，同樣影響到不銹鋼加工廠向海外採購低成本原料的權利，「順了姑情就逆了嫂意」，利弊得失很難說。

貿易救濟審議會是由經濟部政務次長江文若主持。財政部自2013年8月15日起對中國大陸及南韓300系不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅，經過一次落日調查後繼續課稅迄今，目前為第二次落日調查。

經濟部表示，反傾銷落日調查案繼續課稅的要件必須是財政部、經濟部兩部會分別認定傾銷及損害可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生。因此，該案後續將由經濟部將上述審議會認定結果通知財政部，並由財政部提交關稅稅率審議小組審議是否繼續課稅。

經濟部表示，燁聯鋼鐵、唐榮鐵工廠申請對自中國大陸及南韓產製進口不銹鋼冷軋鋼品繼續課徵反傾銷稅案，涉案貨物為300系不銹鋼冷軋鋼品，範圍包括鋼捲及鋼板，主要包括SUS301、304、304L、316、316L及321等，及其他對應規格產品。

經濟部表示，調查發現，課徵反傾銷稅期間，涉案貨物進口量雖大幅減少，但陸、韓並未放棄台灣市場，且仍有與國產品低價競爭情形，兩國不銹鋼產業供需失衡且閒置產能龐大，外銷價格極具調整能力，並仍有傾銷涉案貨物至他國市場情事，對其採行貿易救濟措施的國家愈來愈多，已嚴重限縮其外銷市場。

經濟部認為，此時若台灣停止課徵反傾銷稅，陸、韓兩國極可能再度以低價將大量涉案貨物出口至台灣市場，在目前國內需求低迷不振之際，台灣不銹鋼產業之損害可能繼續或再發生。