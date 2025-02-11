我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪6元還被雇主打傷？南加華婦工傷訴訟3年惹議

鎖定亞洲人口味 紐約、加州好市多上架這款韓式小點

中芯國際趙海軍：近期手機急單多 車用晶片未來3年逐步上量

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中芯國際聯席CEO趙海軍12日表示，近期手機補單急單較多，汽車產品將在未來3年逐步上量。（取自全球IC企業家大會）
中芯國際聯席CEO趙海軍12日表示，近期手機補單急單較多，汽車產品將在未來3年逐步上量。（取自全球IC企業家大會）

中芯國際聯席CEO趙海軍12日在業績會上表示，在國家刺激消費政策的紅利帶動下，客戶補庫存意願較高，消費電子、互聯、手機等補單急單較多，整體第1季淡季不淡。公司計畫與終端整機廠合作，將未來汽車類產品銷售額占比提升至10%。

趙海軍指出，目前整體客戶產品庫存相對健康，根據與產業鏈夥伴的廣泛溝通，普遍認為2025年除了人工智慧繼續高速成長外，市場各應用領域需求持平或溫和增長。

趙海軍提到，近期看到，首先，汽車等產業向國產鏈轉移切換的進程，從驗證階段進入了體量接收，部分產品正式量產；其次，在國家刺激消費政策的紅利帶動下，客戶補庫存意願較高，消費電子、互聯、手機等補單急單較多，整體一季度淡季不淡。但與此同時，外部環境也為今年下半年帶來一定不確定性，同業競爭愈演愈烈。

趙海軍表示，公司計畫與終端整機廠合作，將未來汽車類產品銷售額占比提升至10%，「中芯國際正將現有部分產品平台向汽車產品進行驗證，並計畫在3年時間內升級平台、逐步上量，屆時對應產能將滿足中國汽車市場3分之1的需求。」

人工智慧

上一則

特斯拉競爭力落後？股價連跌五天 市值蒸發2千億元

下一則

最新調查：全球近三分之一央行已延後推出央行數位貨幣

延伸閱讀

減少對美依賴 華為新晶片性能可達Nvidia H100六成

減少對美依賴 華為新晶片性能可達Nvidia H100六成
港股4日大漲 小米中芯股價攀新高

港股4日大漲 小米中芯股價攀新高
DeepSeek效應 港股新春開紅盤 中國系AI相關科技族群勁揚

DeepSeek效應 港股新春開紅盤 中國系AI相關科技族群勁揚
港股開紅盤 陸系AI強強滾 DeepSeek效應 相關科技族群勁揚

港股開紅盤 陸系AI強強滾 DeepSeek效應 相關科技族群勁揚

熱門新聞

Toto生產可用於半導體製造設備的靜電吸盤，成為帶動該公司營收成長的推手。此為示意圖，並非Toto馬桶。美聯社

看看這家衛浴品牌如何撈過界 跨足晶片製造還意外做得很好

2025-02-04 13:09
輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

和川普低調過招 NVIDIA去年就布局 傳悄悄延攬關係戶

2025-02-09 05:20
中國公司字節跳動旗下短影音平台TikTok的logo。（路透）

馬斯克退出TikTok收購戰 WSJ曝這3大科技巨頭有興趣

2025-02-08 19:40
電子商務巨頭亞馬遜的業績預期令投資人失望，股價下跌4.05%。該公司預計第1季營收將成長5%至9%，這是有記錄以來的最低增幅。美聯社

川普再放話徵收對等關稅 道指跌逾400點 股指本周走低

2025-02-07 16:50
億萬富翁馬斯克。（路透）

馬斯克開價974億「低價收購OpenAI」 奧斯曼秒拒：不了謝謝

2025-02-10 18:46
美國股市6日早盤小漲，蘋果晶片供應商Skyworks股價重挫近三成。路透

美股早盤微漲 這檔蘋概股暴跌近三成

2025-02-06 10:10

超人氣

更多 >
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫