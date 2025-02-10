中國零售巨頭蘇寧集團3家公司 將進入破產重整

中國知名零售商業巨頭蘇寧集團的三家關聯公司將進入重整程序。

綜合陸媒報導，中國全國企業破產 重整案件資訊網公告顯示，蘇寧電器、蘇寧控股及蘇寧置業已於1月26日由南京中院受理破產重整，意味正式進入重整程序。

《澎湃新聞》引述法律人士說法稱，重整是對債務逾期，但有存續價值和再生希望的企業，經債權人申請，法院裁定受理後，在司法框架下實現全體債權人合法利益最大化的司法救濟制度，在維護債權人利益的同時有助企業脫困，並非企業破產。

值得注意的是，該集團最為廣為人知的零售帝國蘇寧系核心資產蘇寧易購仍得以保留，目前中國全國蘇寧家電3C門店、百貨門店、電商等業務及相關物流售後服務由蘇寧易購運營。

當前涉及重整的蘇寧電器集團、蘇寧控股僅持有前者的股份分別為1.4%及2.75%，代表雖然破產陣勢大，但未傷及蘇寧集團的根本。

蘇寧集團從最初單純的一家空調專營門市部逐步蛻變，發展成為綜合電器連鎖巨頭，而後在網路浪潮下轉型為線上零售平台，目前已建構起線上線下融合、全方位覆蓋的零售渠道。同時，該集團將投資 版圖擴大至地產、物流、體育、電競等諸多行業。

蘇寧電器作為蘇寧系關鍵的非上市融資 平台，在集團發展進程中扮演著舉足輕重的角色，曾發行諸多債券助力集團資金運作。而蘇寧易購與蘇寧置業兩家公司也涵蓋在蘇寧電器旗下，除了讓其規模可擴充外，也增加融資能力。

不過，近年來蘇寧電器財務狀況每況愈下。其2023年年報顯示，蘇寧電器資產總額達人民幣1249.6億元（約171.4億美元），但歸母淨利潤呈現虧損人民幣57.03億元（約7.8億美元），負債總額為人民幣1344.79億元（約184.4億美元），年減5.71%，反應蘇寧電器財務狀況複雜。