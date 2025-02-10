螞蟻子公司跨足徵信 成為業界第三家持牌機構 改變競爭格局

由螞蟻集團 全資子公司持股29.9%的個人徵信機構「錢塘徵信」已經成立，代表作為繼百行徵信和樸道徵信之後，中國第三家持牌個人徵信機構成立，將攪動原有的市場格局。

中國經營網、觀察者網報導，資深徵信從業人士孟凡富表示，錢塘徵信的成立，將打破原有「央行 徵信中心+百行/樸道」的市場服務格局，推動形成更市場化的競爭環境。

行業人士指出，三家機構互相競爭，可以防止一家獨大，保持市場活力，有利於提供更好的徵信產品和服務，其他兩家徵信企業也對錢塘徵信表示高度的關注和重視。中國人民銀行（中國央行）日前公告錢塘徵信的設立許可，以及董事、監事和高級管理人員的任職資格審核。

工商登記信息顯示，錢塘徵信註冊地為浙江省杭州市西湖區，註冊資本為人民幣10億元（約1.3億美元）。錢塘徵信由三家國有企業和三家民營企業共同出資發起成立。其中，浙江省旅遊投資 集團持股40.1%，螞蟻集團全資子公司浙江融信網路持股29.9%。其他持股股東分別為傳化集團、杭州市金融投資集團、浙江電子口岸、杭州溪樹企業。

與2021年錢塘徵信籌建申請時，浙江省旅遊投資集團與螞蟻集團並列持股35%相比，正式成立的錢塘徵信來自螞蟻的持股比例有所下降。

截至2024年9月底，百行徵信累計收錄7.2億個人信息，樸道徵信累計收錄6.5億個人信息，百行徵信、樸道徵信分別累計服務法人金融機構900多家，2024年以來兩家機構查詢次數合計接近500億次。

中國個人徵信的行業市場化起源，可回溯到2015年。中國央行於2015年1月5日印發「關於做好個人徵信業務準備工作的通知」，要求芝麻信用、騰訊徵信等八家機構，做好個人徵信業務的準備工作。

儘管最後八家機構均未通過審核，但最終以入股的形式，組成中國第一家個人徵信機構「百行徵信」。2018年2月，百行徵信獲得中國首張個人徵信業務牌照。2020年12月，樸道徵信獲批成立，成為中國第二家擁有個人徵信牌照的機構。