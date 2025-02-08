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中餐飲龍頭「百勝中國」 去年淨利增10%

記者陳湘瑾／綜合報導
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擁有肯德基和必勝客在中國獨家經營權的餐飲企業「百勝中國」，公布2024年第4季度及全年財報，多項業績創新高，去年全年營收113.03億美元，年增長3%，淨利潤9.11億美元，年增10%。百勝中國高層表示，對中國中國市場的巨大增長機會充滿信心。

百勝中國是中國最大餐飲公司，公司有約40萬員工，並在中國約2200個城鎮經營六個品牌超1.6萬家餐廳，除肯德基、必勝客和和塔可鐘三個品牌的獨家經營和授權經營權，並完全擁有連鎖餐廳品牌小肥羊和黃記煌，也和Lavazza合作，百勝中國去年淨增1751家店創新高，總店數達到1.6萬家（肯德基、必勝客及小肥羊等），年增12%。

百勝中國公布2024年第4季度及全年財報顯示，去年第4季度營收25.95億美元，年增4%，淨利潤1.15億美元，年增18%；2024年全年營收113.03億美元，年增3%，淨利潤9.11億美元，年增10%。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，2024年多項業績指標創下年度新高。第4季度系統銷售增長超過餐飲行業增速，公司連續第八個季度的同店交易量增長，且自去年第2季度以來，同店銷售指數、利潤率和經營利潤增長率均逐季提高。

其中，肯德基是公司的主要增長引擎和利潤貢獻者，其2024年在中國全年營收85.09億美元，年增3%。肯德基去年加速拓展中國門市，新增1352家門市，創下歷史新高，門市總數達1萬1648家。淨新增約1000家自營店，門市回本周期保持在兩年左右，加盟門市則在偏遠地區、校園和旅遊區等戰略點位拓展市場。

必勝客在2024年全年總營收22.6億美元，年增1%，淨利潤1.57億美元，年增7%。其中，第4季同店交易量連續第8個季度保持增長，年增9%，是2024年增長最快的季度。

百勝中國方面預計，2025年公司運營利潤率將保持相對穩定，屈翠容表示，對中國市場的巨大增長機會充滿信心。通過因地制宜的門市模式，將不斷增加直營店和加盟店的店數，穩步向2026年實現2萬家門市的目標邁進。

利潤 肯德基

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