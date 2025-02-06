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外資看好台股 連兩個月淨匯入

記者廖珮君／綜合報導

台金管會5日公布，2025年元月外資淨匯入8.09億美元，連兩個月淨匯入，元月底外資累積匯入餘額已攀升到2840.6億美元（以元月底台幣對美元收盤價32.682元估算），約9.28兆元（新台幣，下同，約2818億美元），連兩個月站穩9兆元大關，顯示外資仍看好台股，台股後市資金動能無虞。

若拉長近十年來看，除2016年元月外資淨匯出外，從2017年至今連續九年元月開春，外資都呈現淨匯入，顯示近九年來外資開春都會先匯入本金，以重新布局台股。

統計過去九年的元月，外資淨匯入額都是「雙位數」，2023年元月淨匯入75.6億美元更寫史上第六大，2025年淨匯入額是首度縮水到「個位數」，顯示外資面臨元月美國總統川普就任恐引發的關稅戰、美國降息減速及春節長假前等三大因素，都讓外資轉趨謹慎。

金管會表示，元月外資淨匯入8.09億美元，是因元月台股短線波動，外資態度較為保守，但觀察長期AI應用方向並未改變，台灣高階半導體具不可取代性，相關供應鏈可望受惠，預期市場將回歸基本面。

金管會昨日公布2025年元月外資動態。元月外資淨匯入8.09億美元，加計中資後，外中資共淨匯入8.11億美元，但同時間外中資淨賣超上市櫃股票新台幣313億元，反映外資在賣超台股獲利了結匯出盈餘後，又再淨匯入本金。

金管會的外資淨匯入出數字，是以外資投資台灣的「資產面」計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」盈餘匯出數字不同。

換言之，外資淨匯入本金增加，但賣超獲利後盈餘有淨匯出，所以反映在央行及賣超台股數字上。

券商主管說，元月進入台灣春節長假，外資可能趁機降低台股部位、減降風險，因此賣超台股，先落袋為安，之後再淨匯入本金則是看好台股後市。

金管會強調，台灣上市櫃公司2024年累計營收43.47兆元是史上新高，年增13%，台股去年12月底本益比21.29倍，現金殖利率2.35%，加計股票股利是2.46%，基本面並未改變。

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