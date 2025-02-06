中國車市價格戰 2025年繼續打 估比去年更慘烈

2025年蛇年開工首日，中國多家車企持續打響價格戰。特斯拉 推出Model3史上最大力度的優惠組合拳，包括限時保險 補貼8000元（人民幣，下同，約1112美元）加上5年0息政策，且優惠覆蓋Model3全系車型；小鵬汽車推出號稱「行業唯一」的5年0利息0首付金融政策，至高貼息金額5.7萬元。業內認為2025年價格戰將比去年更慘烈。

除了前述兩家車企外，5日廣汽豐田 通過限時「一口價」活動，將旗下車款鋒蘭達起售價降至8.98萬元，威蘭達起售價降至12.98萬元，並提供核心組件終身質保服務；智己汽車同日宣布推出智己L6限時限量活動，起售價低至18.99萬元。

「2025年市場競爭一定更加激烈，預測價格戰會從1月開始點燃。」小鵬汽車董事長兼首席執行官何小鵬在2025年新年致辭中如此說，代表價格戰必成為今年車市主旋律之一。

據中國汽車報引述上海高級金融學院經濟發展研究中心研究員孫全澍分析，為守住利潤與市占，加上擔心被淘汰出局，車企會更積極參與價格戰。除非巨頭企業脫離價格戰，帶來連鎖效應。他認為，如果市場生態沒有根本性改變，價格戰將成為未來3至5年的「持久戰」。