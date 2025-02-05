華為去年銷售收入1180億 董座梁華：要引領汽車產業創新

華為董事長梁華5日表示，2024年華為全年銷售收入超過人民幣8600億元；華為示意圖。（約1180億美元）。(中新社)

儘管連續數年遭到美國制裁，華為 董事長梁華5日在廣東省高品質發展大會上發言時稱，2024年華為整體經營達到預期，ICT基礎設施保持穩健，消費者業務重回增長，智慧汽車解決方案業務快速發展，全年銷售收入超過人民幣8600億元（約1180億美元），相比於2023年的人民幣7042億元（約966.7億美元），超出人民幣1500多億元（約6774.3億美元）。

梁華還提到，把握電動化、智慧化發展趨勢，引領汽車產業創新發展。持續加強5G +Cloud+AI的技術創新，共同推動產業數位化、智慧化規模應用和產業價值。

深圳衛視報導， 5日是蛇年首個工作日，中國多地召開「新春第一會」，廣東召開「全省高品質發展大會」，連續3年將大會主題聚焦謀劃高品質發展。梁華稱，華為也把高品質作為公司生存發展的基石，戰略聚焦，以質取勝。

梁華表示，華為持續打造堅實的數智基礎設施底座，推進人工智慧 發展戰略，透過技術創新、場景創新，賦能千行百業，助力數位經濟和實體經濟融合發展。

「面向未來，外部不確定性依然很大，但數位化、智慧化、低碳化的發展趨勢是確定的，」梁華在發言中聚焦資通訊產業創新，分享4個觀點。分別是發揮通信網路基礎設施的領先優勢，加速能力變現形成生產力；夯實智算基礎設施，加速人工智慧創新實踐和規模化應用；構築自主可控的軟體生態，構建萬物互聯的數位底座；把握電動化、智慧化發展趨勢，引領汽車產業創新發展。

中國新能源汽車在2024年的年產量首次突破1000萬輛，汽車產業電動化、智慧化轉型趨勢，已經成為共識。梁華認為，在未來，一輛好的智慧電動汽車，不僅需要在研發端透過數位平台使能，實現快速開發、降本增效，在使用者側也需要面對軟體快速反覆運算，讓消費者感受到智慧駕駛帶來的安全、體驗提升。

梁華指，ICT與汽車產業加速融合、合作共贏成為主要趨勢，目前華為、廣汽集團在產品開發及生態服務等領域深度合作，為消費者提供受歡迎的智慧駕駛體驗。