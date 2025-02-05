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中國太陽能5大龍頭企業 去年虧損310億人民幣

財經新聞組／綜合報導
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中國太陽能產業產能過剩危及自身，多家企業陷入虧損。營收前6名的中國太陽能企業，其中5家2024年的合計虧損預估高達人民幣310億元（約43億美元）至341億元。

中央社引述財經網報導，截至1月26日，已發布2024年業績預告的24家太陽能主產業鏈上市公司，合計歸母（歸於母公司）淨虧損約達546億元至623億元。

其中，2023年營收排名前6的中國龍頭太陽能企業為通威股份、隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、TCL中環等6家，2024年除晶科能源實現微薄獲利外，其餘5家合計歸母淨虧損約達310億至341億元。

其中，矽料、矽片是今年虧損的重災區。相對專注矽片生產的TCL中環預告虧損金額最大，歸母淨虧損約達82億至89億元；矽料廠龍頭通威股份則預虧70億至75億元。

報導指出，中國太陽能企業營運承受壓力的3大主因，分別為供需失衡導致的價格內捲、部分海外市場貿易保護加劇，以及技術換代帶來的資產減值。其中，供需失衡是根本原因。

以太陽能組件的供需為例，據中信建投研報指出，太陽能組件的產能為1428GW；以1.2的容配比估算，2024年太陽能組件需求僅約563GW至720GW，無法支撐龐大的產能供給，2025年預期也同樣如此。

報導提到，綜合來看，無論對需求的預期是樂觀還是悲觀，短期內太陽能產業都難以逆轉供需失衡的態勢。

為了擺脫供需失衡所導致的「內捲式」競爭，中國光伏協會自去年10月以來組織企業召開多場會議，太陽能企業在限價、限產方面達成共識，並著手調整。

其中，限價是指參與自律的企業應以高於協會公布的參考成本價進行投標、銷售，而限產則是根據商議的配額。

報導指出，2024年第4季以來，太陽能主產業鏈各環節開工率及產量已有明顯下降。據研調機構InfoLink數據，2025年1月矽料、矽片、電池、組件開工率分別僅約36%、47%、48%、35%。

中國有色金屬工業協會矽業專家組副主任呂錦標認為，矽料、矽片端已調整得差不多，企業在價格回到成本線前應不會再提升產量。

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