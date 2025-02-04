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中國1月製造業PMI降至50.1 持續擴張但速度放緩

記者賴錦宏／綜合報導
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中國製造業採購經理指數（PMI），今年1月仍擴張區間，但已有所回落。 （中央社）
中國製造業採購經理指數（PMI），今年1月仍擴張區間，但已有所回落。 （中央社）

財新中國製造業採購經理指數顯示，當地製造業在今年1月持續擴張，但速度有所放緩。

財新網3日公布的1月「財新中國製造業採購經理指數」（PMI）為50.1，上月為50.5，也低於市場預期。接受路透調查的分析師預測為50.5，接受彭博調查的經濟師預測平均值為50.6。

早前發布的1月官方製造業採購經理指數則滑落至49.1，意味著中國製造業擴張三個月後再進入收縮區間。

路透報導，財新調查規模較小，更側重於出口導向型企業。財新智庫高級經濟學家王喆說，1月製造業供求增速加快，物流運轉流暢，企業主動回補庫存，購買量繼續增加。挑戰則主要來自就業的大幅收縮、外需不振、價格水平低迷。

王喆也表示，新的一年裡，大規模設備更新和消費品「以舊換新」等刺激政策效果或邊際放緩。海外政策不確定性增加背景下，出口環境或有所惡化，將是中國經濟要面臨的巨大挑戰，宏觀經濟政策對此應做好充分準備，根據客觀形勢變化及時調整。

王喆說，當前中國國內有效需求不足，居民消費能力意願有待提升，增加居民可支配收入應是政策著力重點。此外2024年新出生人口數量仍位於低位，相關補助激勵措施也應盡快響應。

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