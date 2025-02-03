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鴻海過年趕工 GB200出貨達標

記者林薏茹／綜合報導
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無懼中國大陸DeepSeek來勢洶洶，輝達超級AI晶片GB200出貨持續穩步推進，鴻海台灣、越南等地廠區農曆年期間大動員，總計投入逾超過5000人全力趕工，達成輝達為GB200截至元月底會計年度所設定的交付目標，呼應輝達執行長黃仁勳所言：「鴻海Blackwell已順利量產，取得巨大成功」。

儘管歷年首季為傳統淡季，鴻海GB200伺服器元月下旬起已大量出貨，挹注營收將更顯著，有望帶動上半年業績淡季不淡。

法人指出，鴻海春節期間全力衝刺GB200機櫃交貨，透露美系雲端服務供應商等客戶對AI資料中心需求持續強勁，即便DeepSeek橫空出世，短期內仍不會影響各大CSP資本支出，從近期美系CSP廠釋出的最新資本支出展望可見一斑。

面對市場質疑美系CSP廠砸重金投資AI領域的必要性，微軟與Meta於1月29日召開財報會議時，不約而同強調，在AI領域投入巨額支出有其必要，2025年資本支出絲毫未因AI「黑馬」DeepSeek竄起而受影響。

Meta執行長祖克柏重申，2025年將投入600億美元至650億美元（約新台幣1.98兆至2.14兆元）資本支出，用於AI開發，他認為隨著時間過去，在資本支出和基礎設施上的大量投資，將成為戰略優勢。

微軟重申2025年資本支出將持續增加，預計投資800億美元（約新台幣2.63兆元）建立AI資料中心。微軟執行長納德拉表示，隨著AI變得更有效率、更易於取得，需求將急遽成長，微軟將持續在全球擴展運算資源，並在訓練與推理資源分配間，取得適當平衡。

隨著AI應用成本下降，業界預期，未來AI服務除大語言模型外，將加速普及至各產業領域的效率提升相關應用，激發新一波AI需求成長動能，進一步帶動整體市場對AI雲端服務與GPU需求總量升溫。

法人認為，美系CSP資本支出持續擴增，除為採購GPU用於模型優化所需，預期部分也將用於為AI資料中心提供穩定的電力系統支援。

AI 微軟 鴻海

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