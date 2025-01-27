紅杉中國斥資11億歐元 買英國音響品牌

中國知名創投機構紅杉中國近日宣布以11億歐元估值收購英國音響品牌馬歇爾（Marshall）多數股權。據悉，這是紅杉中國迄今為止在歐洲最大的一筆投資 。該交易需獲得監管部門批准。

綜合路透、證券 時報報導，該筆交易完成後，Marshall家族將保留公司超過20%的股份，紅杉中國將與Marshall家族及管理團隊緊密合作，特別是在中國市場方面。

公開資料顯示，Marshall集團創立於1962年，其在吉他音箱、舞台音響、耳機及藍牙音箱等多個領域擁有廣泛的產品線，產品定價在人民幣800至4000元（約110至552美元）不等，覆蓋中高端市場。洛圖科技此前發布報告顯示，Marshall品牌在2024年第二季成為中國藍芽音箱線上市場的第一位，市占達到14.7%，年增2.9個百分點。

紅杉中國成立於2005年，由沈南鵬和紅杉資本共同創辦，主要專注於投資科技、醫療健康、消費三大領域的私募股權投資機構。目前在中國海內外投資了逾1500家企業，有超過160家成員企業成功上市，超過140家非上市公司已發展成為獨角獸。為減少地緣政治風險，紅杉中國業務於2013年6月獨立出來。

值得注意的是，紅杉中國去年在倫敦設立辦事處，以發掘歐洲的投資機會。