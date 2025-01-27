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廣東GDP連2年未達標 經濟第一大省地位恐被江蘇取代

記者潘維庭／綜合報導
廣東作為「中國經濟第一大省」地位恐不保。圖為深圳商圈。(中通社資料照片)
廣東作為「中國經濟第一大省」地位恐不保。圖為深圳商圈。(中通社資料照片)

廣東省統計局公布2024年全省地區生產總值（GDP）14.16兆元（人民幣，下同，約1.95兆美元），比上年增長3.5%，連續第二年無法實現增長目標（5%左右）。

反觀江蘇省2024年全省GDP達13.7兆元，年增5.8%，經濟總量緊追廣東省之後。北京工商大學教授洪濤表示，根據當下發展速度，江蘇將在兩年後超過廣東，廣東作為「中國經濟第一大省」地位恐不保。

廣東省長王偉中在政府工作報告表示，外部環境變化帶來的不利影響加深，廣東經濟外向度高，受到的衝擊尤為直接，有效需求不足，部分企業經營困難，「房地產市場還處於調整過程中。新舊動能轉換存在陣痛，關鍵核心技術受制於人的問題仍未根本解決。」

江蘇省省長許昆林日前在政府工作報告中指出，2024年江蘇省地區生產總值達13.7兆元，增長5.8%，增量全中國第一。而13.7兆元的GDP規模，不僅大幅領先於排名第三的山東（9.86兆元），距離廣東（14.16兆元）也僅有一步之遙。

江蘇的經濟實力之所以如此雄厚，省內各城市的貢獻不容忽視，而「萬億俱樂部」是一個非常好的觀察指標。

所謂「萬億俱樂部」，是指全年GDP達到或者超過1兆元的城市。截至目前，中國全國共有27座城市的經濟體量突破1兆元，這27座城市裡，江蘇省占據五個，分別是蘇州、南京、無錫、南通和常州，數量在中國全國一馬當先，比頭號經濟大省廣東省還要多。

資料顯示，2000年江蘇GDP總量約為廣東的79%，2010年該比例升至90.07%，2020年再度升至92.5%；而就在剛剛過去的2024年，江蘇經濟總量已經是廣東的近97%，距離已近在咫尺。

不難發現，江蘇經濟的增長勢頭明顯要勝過廣東，倘若兩者各自的經濟增速能夠繼續保持下去，那麼可能最快到2027年或2028年，廣東「中國第一經濟大省」的名號就要拱手讓給江蘇了。

事實上，江蘇經濟在不少方面早就已經超過廣東，最具代表性的便是人均可支配收入。

2024年江蘇居民人均可支配收入為5.54萬元，廣東則為5.15萬元；而在過去很長一段時間裡，江蘇人均可支配收入都要明顯高於廣東。

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