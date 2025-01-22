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AI助攻 台灣去年外銷訂單5895億美元 史上第3高

記者陳儷方、江睿智／綜合報導
台灣經濟部統計，外銷訂單最大接單地區美國，去年接單金額1936.4億美元，金額創歷年第三高。圖為美國洛杉磯港。（歐新社）
台灣經濟部統計，外銷訂單最大接單地區美國，去年接單金額1936.4億美元，金額創歷年第三高。圖為美國洛杉磯港。（歐新社）

台灣經濟部指出，去年全年外銷訂單金額為5895.4億美元，為歷年第3高，年增率5.1%，結束連續兩年負成長。其中自美接單金額達1936.4億美元，創歷年第3高；至於川普關稅政策是否帶來提前備貨潮？經濟部統計處長黃于玲說，「備貨的訂單是有，但規模不是那麼大」。

經濟部21日公布去年12月及全年外銷訂單統計，12月外銷訂單金額529.2億美元，年增率20.8%，外銷訂單連10紅。經濟部表示，表現優於預期有兩大原因，一是高效能運算及AI商機熱絡，以及春節前拉貨效應帶動。

至於今年接單情勢，黃于玲指出，受到春節連假落點不同，1月接單金額估445億至465億美元，衰退8.1%至4%。換言之，1月接單表現將會中斷連10紅走勢。

黃于玲說，全球各大預測機構如S&P Global預測，在川普關稅政策下，全球經濟今年成長2.5%；世界銀行預測全球經濟成長2.7%，若考量川普政策情境下則會下修0.2至0.3個百分點。整體來說，今年全球經濟仍呈成長，貿易也就會成長，加上AI強勁需求仍會持續，這有利於台灣接單，今年接單仍可以正向預期。

主要接單地區方面，去年12月我自美國接單金額182.9億美元，為歷年同月第二高，年增率31%，以電子產品增加較多；去年接單金額1936.4億美元，年增8.6%。至於接單成長最強勁的是東協，去年12月接單金額82.5億美元，創歷年同月新高，年增24.9%；全年接單982.7億美元，年增15.9%，黃于玲說，東協受惠於供應鏈移轉效應，帶動訂單創新高。

觀察台灣接單七大貨品，經濟部統計處指出，由於新興科技應用需求強勁，持續推升去年12月電子及資訊通信產品接單成長，分別年增33.5%、24.3。

去年電子產品全年接單2115.5億美元，年增11.5%；資通訊產品接單1720.2億美元，年增3.6%。

傳統貨品方面，黃于玲指出，各國積極擴充半導體產能，帶動設備接單成長，帶動機械產品接單，去年12月年增6%，全年接單194.3億美元，年增1.1%。

黃于玲說，去年下半年起終端需求些微復甦，傳產貨品接單也好轉，但部分受到中國大陸產能開出，導致供過於求，近期可先觀察基本金屬及化學品接單是否有進一步改善。

展望未來，黃于玲表示，第一季為電子產業傳統淡季，加上全球經濟前景仍受川普經貿政策及地緣政治風險等不確定性因素影響，但高效能運算、AI等新興科技應用持續擴展，有助於延續外銷接單動能。

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