NVIDIA員工好福利 執行長黃仁輝尾牙宣布送出超過1萬美元紅包

輝達執行長黃仁勳（中）晚上出席輝達台灣分公司尾牙。（記者余承翰／攝影）

輝達（NVIDIA）今晚（17日）在南港展覽館舉行尾牙，輝達執行長黃仁勳 果然是員工的「財神爺」，他今日四處奔波後，晚間6時多回到主場，即輝達尾牙主場地，在員工列隊高喊「Team Taiwan」下進場。他隨即接受媒體採訪，透露今晚將包出超過1萬美元大紅包，為歷年最大手筆。

黃仁勳說，他這次主要來和台灣員工們一起過中國新年。至於今晚會送出多少獎金，會不會超過1萬美元？他立刻回應說，可能會更多。

他並透露，今天中午和台積電 董事長暨總裁魏哲家一起在文華東方酒店共進了一頓愉快的午餐。但他很想帶魏哲家去看看他最喜歡的餐廳，叫做「花娘小館」，它在文華東方的對面，他很感謝他們（台積電）的支持。

他指出，「輝達和台積電正在加速推出Blackwell以及我們出色的CPU、新的交換器和新的網絡晶片。同時推出許多新晶片，數量相當驚人。」台積電也推出全新的CoWoS-L新技術，他強調，台積電因應這些新產品和新技術，團隊非常忙碌。「這是目前複雜技術中推動最快的技術之一，他特別感謝台積電團隊努力工作，並為今年做準備。因為今年將會是非常重要的一年。」

黃仁勳說他不會出席川普就職典禮，他會和員工及家人在一起慶祝中國新年，但會在川普上任後，向他及執行團隊表示祝賀。

黃仁勳認為，未來AI （人工智慧）會快速普及，每個文化、每個國家都應該有自己的AI基礎設施。理由是，一個民族的語言編碼了知識、文化和歷史。這些數據將轉化為該民族的數位智慧。因此，每個國家、每個民族、每個國籍都參與到人工智慧革命中是非常重要的。

他進一步指出，AI也將成為一個國家的基礎設施。在每個地區，特別是台灣，這個島嶼必須擁有自己的AI基礎設施、電信基礎設施、自有道路、自有學校和醫院。因此，投資是重要的。 人工智慧是一項需要機器的技術，而這些機器就是超級電腦。因此，台灣應該投資建設超級電腦，為研究人員、學生、公司和新創企業提供資源。

黃仁勳說：「我們正處於AI時代的開端」。對於這個島上的所有公司來說，參與並推動AI時代將是不可思議的。「這只是開始，未來有許多年的成長等著我們。」

黃仁勳表示，「在電腦的時代，它難用，但AI很容易使用，就像與一個聰明人互動一樣，所以很容易。電腦很難使用，但最終AI是為每個人準備的。每個人都應該參與其中。教育用AI、醫療用AI、科學用AI、交通用AI，用於一切，每個人都應該擁有自己的AI，以便你可以成為超人。」最後，黃仁勳祝大家新年快樂。