造車新勢力要開始賺錢？零跑汽車去年Q4淨利轉正

中國「造車新勢力」之一的零跑汽車近日發布盈利預告，該公司2024年第4季實現淨利潤轉正，提前1年達成單季盈利，是繼理想汽車後第2家賺錢的造車新勢力。（新華社資料照片）

中國新能源車賣得好，但車企難賺錢是長期通病，不過，中國「造車新勢力」之一的零跑汽車近日發布盈利預告顯示，該公司2024年第4季實現淨利潤 轉正，提前1年達成單季盈利目標。成為繼理想汽車後第2家賺錢的造車新勢力。分析認為未來新能源車企可能逐漸開始賺錢。

根據零跑汽車發布的盈利預告，該公司稱第4季淨利潤轉正，主因是第4季銷量持續增長，月平均銷售逾4萬台；產品結構優化，售價較高的「C系列」車型銷量占比逾77%，以及公司有效的成本控制和營運效率。

零跑汽車還表示，2024年全年公司將實現營業收入至少人民幣305億元，年增幅至少為80%。營業收入的改善，主要是因為2024年全年公司銷量較2023年增長104%，推動營業收入的增長。

同時，零跑汽車稱，預期年度毛利率 不低於8%，毛利率的改善，主要是因為銷量增長帶來的規模效應，產品銷售結構持續優化，以及公司持續進行的成本管理工作。

除了零跑汽車，每日經濟新聞報導，小鵬汽車有望在今年第1季首次實現季盈虧平衡。數據顯示，2024年第4季，小鵬汽車總交付量達到91507輛，創單季交付新高；去年12月30日至今年1月5日的周銷量榜顯示，小鵬汽車成為新勢力品牌銷量的第1名。

上海高級金融學院經濟發展研究中心研究員孫全澍認為，盈利能力提升主要得益於這些新勢力企業成本控制能力的增強，以及產品結構的優化，儘管這幾家新勢力企業在研發、營銷方面持續加大投入，但毛利率的提升仍為它們帶來更大盈利空間。另外，歷經多年努力，這些新勢力在企業發展的各方面已奠定一定基礎，隨著淨利潤、毛利率改善，展現更強的發展潛力，有望再上新台階。

理想是首個實現盈利的「新勢力」中國車企，2020年第4季實現單季首次盈利，成為首家盈利的新勢力車企。2023年首次全年盈利，是繼特斯拉 、比亞迪之後，全球第3家實現盈利的新能源車企，速度大大超越前述2家。