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上汽、寧德深化戰略合作 衝刺電池研發

記者陳湘瑾／綜合報導
寧德時代和上汽集團簽署深化戰略合作。(路透資料照片)
寧德時代和上汽集團簽署深化戰略合作。(路透資料照片)

上汽集團和寧德時代簽署深化戰略合作協議，雙方將進一步推動在整車及電池後市場、海外業務拓展、車電分離等多個領域的合作，雙方將聯合開發適用於上汽集團的動力電池產品。寧德時代的麒麟電池、神行電池等創新技術將優先應用於上汽車型，上汽將寧德時代作為汽車動力電池的首選合作夥伴。

根據協議，雙方還計畫合作進行車電分離業務，上汽集團開發並銷售換電車型；寧德時代及其關聯方提供標準換電電池，並為換電車型提供電池銷售、電池租賃和換電服務。

目前，上汽集團已經率先實現固態電池的量產裝車，並深入推進「演算法+軟體+晶片」的開發模式，以及AI大模型等新技術的上車應用，加快提升在電動智慧網聯核心技術領域的競爭優勢。

在充電樁建設、二手車業務和電池梯次利用回收等「電池後市場」的業務領域，雙方將積極深化戰略合作。寧德時代將利用自身海外優勢資源，以構建海外售後服務網絡、海外生產基地就近供貨等方式，支持上汽集團加快「走出去」。

界面新聞報導，上汽集團曾在2022年聯合寧德時代、中國石化和中國石油等共同投資成立新能源科技公司「捷能智電」，入局換電賽道。上汽作為捷能智電的第一大股東，持股37.5%；第二大股東中國石化持股25%，中國石油、寧德時代各持股12.5%。

在換電領域，上汽旗下首款支持換電的落地車型「飛凡R7」在2022年9月27日上市，該車全系配有換電架構，以車電分離商業模式，支持用戶自由選擇整車購買模式或電池租賃模式；寧德時代則在去年底發布新一代換電解決方案，推出兩項標準換電塊，均設置磷酸鐵鋰及三元版本，通過不同電量滿足用戶需求。

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