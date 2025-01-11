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特斯拉中國突推新Model Y、嗆「儘管對比」 小米迎戰

記者林宸誼／綜合報導
特斯拉中國10日突然上線販售煥新版Model Y，預計今年3月交車。（取材自特斯拉中國官網）
特斯拉中國10日突然上線販售煥新版Model Y，預計今年3月交車。（取材自特斯拉中國官網）

特斯拉中國10日突然上線販售煥新版Model Y，預計今年3月交車，特斯拉並發起挑戰稱，「煥新Model Y，儘管對比」。小米集團董事長雷軍10日立即轉發該訊息應戰，並提到小米電動休旅車YU7即將上市。顯示中國電動車市場將掀起一波大戰。

Model Y是電動休旅車的熱賣車款，也是中企鎖定打擊的目標，此前就有「六大門派圍攻Model Y」的說法，就是有六家中企推出同類型車款，包括極氪7X、智界R7等車型都衝著它而來，即將加入戰局的小米YU7也是鎖定Model Y，小米首款電動車SU7就是鎖定Model 3，並且一砲而紅。

證券時報報導，中國製造的煥新版Model Y定價26.35萬元人民幣（約3.61萬美元），較舊款漲價1.36萬元人民幣，長續航全輪驅動版定價30.35萬元人民幣，煥新版Model Y在外觀、座艙、續航等方面，有不同程度的升級，零百公里加速 4.3 秒，719公里的續航里程是史上續航最長的Model Y。

特斯拉於1月2日公布的最新數據顯示，2024年全年共計生產177.34萬輛，交付178.92萬輛，較2023年181萬輛的交付量下降1.1%。銷量不及預期，有市場聲音認為，特斯拉目前主力車型老化，面臨著增長乏力的困境。煥新版Model Y被視為提高銷量的利器。

小米汽車官方於2024年12月宣布，小米的新款SUV車型代號為YU7，將對標特斯拉Model Y，將在2025年上市。截至目前，小米YU7位居微博熱搜第一，Model Y則在熱搜第九。

資料顯示，小米第二款車型、首款SUV車型 「YU7」，定位於中大型SUV。2024年12月9日，小米YU7通過工信部認證。

快科技報導，雷軍透露，YU7預計將在今年6月或7月上市，該車型已進入了最後的測試階段。

雷軍對這款新車表現出了極大的信心，並在微博上向有意購買SUV的消費者提出建議：「如果您在考慮購買SUV，不妨稍等片刻……」這句話無疑為即將上市的小米YU7增添了更多期待。

雷軍在提及小米YU7時，還特意與特斯拉的新款Model Y進行了對比。

小米 特斯拉 SUV

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