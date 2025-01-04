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中國人行「擇機降準降息」分析：最快春節前可能降準

記者陳宥菘／即時報導
中國人民銀行3日至4日召開今年度工作會議，提出「擇機降準降息」。（中新社）
中國人民銀行3日至4日召開今年度工作會議，提出「擇機降準降息」。（中新社）

中國人民銀行近日召開今年度工作會議，提出「擇機降準降息」。央視報導，招聯首席研究員董希淼分析，若外部不穩定因素增加、大陸國內經濟下行壓力增大，降準降息的時間點會提前，力度會加大。

上海澎湃新聞4日報導，中金公司研究部首席宏觀分析師、董事總經理張文朗則認為，為配合政府債發行、信貸投放以及季節性的流動性需求，降準「在春節前就可能實施」，降息亦有可能隨著美國聯準會（Fed）降息而逐步推進。

董希淼在財聯社3日報導中表示，預計今年或降準0.5至0.75個百分點，下調政策利率50個基點，引導貸款市場報價利率（LPR）下降25個基點。

央視報導，董希淼解釋，「降準」即降低存款準備率，是一種政策力度較大的措施，具體而言，降準一方面將向市場注入更多的長期資金，保持市場流動性充裕，更能滿足企業和居民的融資需求；一方面有助於銀行降低資金成本，維持服務實體經濟的持續性，並推動降低企業和居民的融資成本。

董希淼指出，目前，大陸金融機構加權平均存款準備率為6.6%，「降準既有空間也必要，預計今年人行將多次實施降準」。

至於「降息」，董希淼表示，一般是指降低存款利率和貸款利率。預計今年人行將繼續降低政策工具利率，引導銀行降低存款利率，促進貸款市場報價利率（LPR）繼續下降，進而降低貸款實際利率，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降，減少企業和居民利息的支出。

去年召開的中共中央經濟工作會議已經確定大陸今年的貨幣政策將從「穩健」轉向「適度寬鬆」。人行貨幣政策司司長鄒瀾表示，將維持金融總量合理成長，綜合運用多種貨幣政策工具，維持流動性充裕，引導金融機構深入挖掘有效融資需求，使社會融資規模、貨幣供給成長，與經濟成長、物價總水準預期目標相符。

利率 降息 融資

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