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花旗：中國房地產 開起2、3年復甦週期

記者陳湘瑾／綜合報導

花旗銀行在香港舉行環球投資前瞻投資策略發布會，花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，該行已將中國大陸房地產板塊投資評級由「低配」調升至「中性」，並認為該行業兩至三年的復甦周期已開啟。

廖嘉豪指出，該行追蹤的35家在大陸A股及港股上市的房地產企業中，甚至不排除優質房企有望恢復派發股息，隨著政策朝著正確方向發展，房地產銷售數據已見改善跡象。

從銷售表現來看，11月和12月的住房銷售額均較該行預期強韌。數據顯示，2024年12月，35家上市房地產企業的新樓銷售額約2910億元人民幣（約399.38億美元），僅次於該年的6月和10月。12月的住房銷售額年增3%，是2024年第二次出現正增長，月增幅則達18%。按季度來看，2024年第4季，35家上市房企的銷售額已與2023年同期持平，此前三季都是負成長，依次為-49%、-32%及-32%。

花旗還預測，35家上市房地產企業在2025年的銷售額將下降約23%，較2024年30%的降幅有所收窄；廖嘉豪預估，2024年12月一線城市及較優質的二線城市，其銷售或許會溫和反彈，2025年第一季銷售情況或稍緩，而去庫存周期和價格穩定趨勢，或在2025年至2027年繼續。

房地產 投資 香港

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