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花旗：Nvidia加持 台積電獲利會旺到2026

編譯劉忠勇／綜合報導

花旗證券分析師看好在輝達（Nvidia）帶動之下，台積電今年AI相關營收可望顯著成長，輝達甚至有可能超越蘋果，成為台積電最大客戶，貢獻台積電營收比重將翻倍至20%。

彭博彙整的供應鏈資料顯示，台積電目前最大客戶為蘋果，營收占比約25.2%，輝達占比則約為10.1%。

除了輝達外，花旗分析師指出，未來兩到三年內專為AI設計的特殊應用IC（ASIC）需求強勁的成長動能，也將進一步支撐台積電業績。

此外，多數AI晶片將自2025年底開始升級至3奈米生產，隨著技術提升帶來更高平均售價（ASP），有助台積電獲利成長延續至2026年。

花旗預測，台積電將設下2025年營收年增20%至25%的目標，毛利率維持50%以上高水準，2025年資本支出預計將介於350億美元至380億美元之間。

儘管各界預期在PC與智慧手機等搭載AI功能的「裝置上AI」將在2025年大放異彩，但專家認為，美光、惠普及戴爾等業者最近發布的財報，均透露消費者裝置端AI的審慎氛圍，傳統PC和智慧手機業務依然疲軟，2025年仍將以資料中心的雲端AI為主流，輝達也將繼續受惠。

《輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI浪潮的祕密》作者金泰（Tae Kim）認為，2025年資料中心的雲端AI可能繼續成長至新高度，因為雲端AI的效能和效益遠高於裝置上AI，而且現在每台裝置都能聯網。

除了從傳統中央處理器（CPU）轉型到仰賴繪圖處理器（GPU）平行系統的趨勢火熱，2025年的AI成長還有其他驅力，包括能完成多步驟任務的AI代理人更進一步發展，以及處理圖像、影音和音訊的多模態AI模型擴張，還有允許AI模型更透徹研究、推論及反思的測試階段運算技術進步。

金泰說，所有這些發展都需要更多的輝達GPU運算能力，顯示輝達將繼續收割AI成長的成果，並且嘉惠伺服器製造商和記憶體晶片製造商等供應業者。

超微（AMD）的GPU晶片在技術上雖能與輝達競爭，但缺乏輝達CUDA平台的軟體成熟度，在提供完整端對端資料中心解決方案的能力也較弱，難以全面提供能夠統整為更大規模GPU叢集的優化硬體、系統及網路技術，因此超微可能還需要努力一段時間，才能追上輝達十年以上的軟體優勢。

AI 輝達 台積電

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