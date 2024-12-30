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投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

榮耀為上市鋪路 完成股份制改造

記者林宸誼／綜合報導
隨著榮耀股改完成，公司表示將適時啟動IPO流程。 (中新社資料照片)
隨著榮耀股改完成，公司表示將適時啟動IPO流程。 (中新社資料照片)

華為分拆出來的中國智慧手機品牌榮耀，28日完成股份制改造，從「榮耀終端公司」更名為「榮耀終端股份有限公司」，隨著榮耀股改完成，公司表示將適時啟動IPO流程。

自2020年11月從華為分拆獨立至今，榮耀已單飛近四年時間，也走到重要時間點「上市」。

工商資料顯示，榮耀股東數已有23家，包括地方國資、產業鏈供應商、協力廠商資本、電信商等，架構較為多元化。

今年8月市場曾傳出，榮耀估值達人民幣2000億元，超越A股手機廠商傳音控股。

此前8月，榮耀證實已獲中國移動投資。9月11日，榮耀新增杭州微同股權投資合夥企業（有限合夥）為股東。關聯資訊顯示，該企業為央企國新控股旗下投資機構。10月底，榮耀再次吸引國電信、中金資本旗下基金、基石旗下基金、特發基金，以及代理商投資平台「金石星耀」等投資者入股。

根據IDC的數據顯示，2024年第3季，中國智慧手機市場出貨量約6878萬支，年增3.2%，連續四個季度保持增長。vivo、蘋果、華為、小米、榮耀市占分別為18.6%、15.6%、15.3%、14.8%和14.6%

股份制改造是指企業透過對業務、治理結構、財務等方面的改革與重組，把組織形式變更為「股份有限公司」的全部過程。根據中國證監會規定，採取公開發行股票方式進行融資的企業，必須具備「股份有限公司」的組織形式，因此股改也是上市前必須進行的前期準備工作。

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