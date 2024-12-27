賣牛虧很大 中國畜牧產業要求調查進口牛肉

中國畜牧業協會等單位指出，由於國內外牛肉價差距大，刺激牛肉進口量持續增加，進口牛肉的數量在2019年至2024年上半年急劇增長，對國內的牛肉產業造成衝擊。圖為重慶一家農貿市場內，市民挑選、購買牛肉。(中新社)

中國商務部27日發布對進口牛肉進行保障措施立案調查的公告。提出調查申請的中國畜牧業協會等單位指出，由於國內外牛肉價差距大，刺激牛肉進口量持續增加，進口牛肉的數量在2019年至2024年上半年急劇增長，對國內的牛肉產業造成衝擊。

商務部27日發布的「關於對進口牛肉進行保障措施立案調查的公告」指出，商務部11月22日收到中國畜牧業協會、吉林省畜牧業協會、遼寧省畜牧業協會、貴州省牛羊產業協會、等單位代表國內牛肉產業正式提交的《中華人民共和國牛肉產業保障措施調查申請書》，申請人請求對進口牛肉進行保障措施調查。商務部依法依法針對國內同類產品和直接競爭產品、調查產品數量增長、調查產品對國內產業的影響等進行審查。

該申請書主張，進口牛肉的數量在2019年至2024年上半年急劇增長。2024年上半年比2019年上半年增長106.28%。2019年至2024年上半年，進口牛肉數量佔中國市場份額由20.55%上升至30.90%，相對於中國總產量的比例由24.87%上升至43.87%。此外，申請人主張，進口牛肉數量急劇增長對中國國內產業造成衝擊。

央視報導，中國畜牧業協會有關負責人表示，由於國內外牛肉價差距大，刺激牛肉進口量持續增加。2013年牛肉進口量還不到30萬噸，2023年已達到274萬噸，增加了8倍多，相當於國內產量的36.4%，牛肉已經成為當年進口規模最大的肉類產品。在牛肉產業嚴重虧損的情況下，2024年以來牛肉進口激增，1—11月進口260萬噸，同比增長4.3%。

中國畜牧業協會有關負責人指出，2023年6月以來，進口牛肉連續18個月單月進口量超過20萬噸，對養牛業衝擊十分嚴重。在肉牛養殖行情已經十分低迷，大部分養殖場戶處於虧損的情況下，大量進口牛肉的衝擊無疑「雪上加霜」。最直接的是造成養殖場戶大面積虧損，影響農民收入。

中國畜牧業協會有關負責人續指，在進口牛肉的衝擊下，牛肉和活牛價格快速下跌，目前牛肉價格已跌到近5年最低，活牛價格更是跌到近10年的最低水平。數據顯示，11月份出欄一頭肉牛平均虧損人民幣1600元（約219美元）以上，連續8個月虧損超過人民幣1000元，65%以上的養殖場戶處於虧損狀態。