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中國車企搶進人形機器人 廣汽第3代新品拚2026年量產

記者謝守真／綜合報導
中國車企近來積極布局人型機器人賽道，幾乎所有科技巨頭和汽車龍頭都宣布入局人形機器人，這當中包括小米、小鵬、理想、長安、賽力斯等車企都已布局機器人這一新藍海。（取材自百度）
中國車企近來積極布局人型機器人賽道，幾乎所有科技巨頭和汽車龍頭都宣布入局人形機器人，這當中包括小米、小鵬、理想、長安、賽力斯等車企都已布局機器人這一新藍海。（取材自百度）

中國車企積極布局人型機器人賽道，包括比亞迪、廣汽集團、小鵬、奇瑞等多家車企已布局機器人這一新藍海。其中，廣汽集團近日發布第三代具身智能人形機器人新品「GoMate」。有機構數據顯示，至2050年全球人形機器人市場規模預計將達7兆美元，全球人形機器人的數量將達6.48億台。

從目前情況看，各家車企主要透過自研、合作開發、投資創業企業等方式布局該領域。廣汽集團計畫，在2025年實現自研零件批量全球發售，同時，GoMate將在不同行業實現示範應用；2026年，GoMate完成小批量生產並逐步擴展至大規模量產。

除廣汽集團積極布局外，11月初，小鵬汽車在廣州發布其自主研發的全新AI人形機器人「Iron」。而小米則於2022年就推出首款全尺寸人形仿生機器人CyberOne。另，理想汽車創辦人李想近期還指，未來百分之百會做人形機器人。

第一財經引述國金證券研報指出，Robo+是汽車賽道最強產業趨勢，比亞迪、華為宣布入局人形機器人，近幾月甚至開始布局或更新的人形機器人。汽車供應鏈和機器人供應鏈從軟體到硬體、研發到銷售都高度重疊，隨多個企業入局，人形機器人產業化將加速，robo+將成為汽車產業鏈最強產業趨勢。

該研報並稱，2025年是人形機器人商業化元年，2027年是人形機器人一般場景大規模商業化元年。另，太平洋證券分析稱，車企入局人形機器人領域可實現技術同源，將車端演算法復用到人形機器人上，料未來隨著更多企業的加入，人形機器人產業鏈將更加完善，商業化落地的可能性也將提高。

比亞迪 供應鏈 證券

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