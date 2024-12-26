中國車前11個月出口584萬輛 跳增2成 賣給俄羅斯逾百萬輛居冠

今年1-11月中國累計出口汽車584萬輛，年增23%。（新華社資料照片）

中國乘聯會祕書長崔東樹發布數據顯示，今年1-11月中國累計出口汽車584萬輛，年增23%。出口前五名的國家分別是俄羅斯、墨西哥、阿拉伯聯合大公國、比利 時和沙烏地阿拉伯。其中，出口俄羅斯超過百萬輛，俄羅斯市場的國際品牌全面被中國車替代，而泰國 、澳洲和英國等市場下降較多。

新能源汽車方面，1-11月累計出口186萬輛，年增13%。出口最多的國家是比利時、巴西 、英國、泰國和菲律賓，出口增加最多的是巴西、墨西哥、比利時、印尼和阿拉伯聯合大公國，上述國家的增量貢獻度為112%，其中巴西出口貢獻巨大。

從單月來看，11月汽車出口55萬輛，年增5%、月減6%；新能源汽車11月出口14萬輛，年減14%、月減32%，顯示出一定的市場壓力。

崔東樹指出，今年中國汽車出口到比利時、英國、巴西和泰國等地是幾大主力方向，以色列和泰國等市場出口相對較弱，非歐盟的歐洲國家和印度、馬來西亞等兩類市場表現較強。

新能源汽車主要則是出口到西歐和東南亞市場，雖然出口到歐洲的數量在11月因歐洲加徵關稅暫時放緩，但隨著逐步適應歐洲反補貼影響，中國對歐洲出口應該還能回升。

崔東樹認為，目前11月的出口增長是來自挖掘非洲和中東等市場的結果，而今年中國汽車出口的主要動力來源於中國產品競爭力提升、全球南方國家市場小幅增長，以及俄烏衝突下俄羅斯市場的國際品牌全面被中國車替代，尤其是中國燃油車出口競爭力提升帶來的出口增大。

新能源車主要是出口西歐和東南亞市場，近兩年西歐和南歐的比利時、西班牙、斯洛維尼亞和英國等發達國家持續成為出口亮點，11月稍有回落，而今年對巴西等美洲國出口走強。自主品牌的上汽乘用車、比亞迪等新能源車型表現較頑強。