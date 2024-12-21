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中國股債匯「三條紅線」 預料維持到年底

編譯簡國帆／綜合報導

美國聯準會（Fed）將維持利率「更高更久」，預料加劇亞洲各國央行的頭痛，使亞洲匯市與債市資產前景蒙塵，但彭博資訊分析，中國則預料將維持「三條紅線」到年底。

彭博資訊指出，中國在年底前應該都會維持「三大紅線」：人民幣對美元保持在人民幣7.3元的水準、中國10年期公債殖利率底線維持在1.7%、以及上證指數要保持在至少3330點，以支撐國內信心。

不過，隨著中國官員評估全球經濟情勢時，明年初可能會調整政策，特別是在觀察新任美國政府執行的政策，以及Fed的最新思維。

Fed要維持利率更高更久的論述，已鞏固美元霸主地位，增添亞洲央行頭痛問題，因為國內情勢已不再需要限制性的貨幣政策，畢竟中國、印尼、馬來西亞、泰國及南韓等國家的通膨率都已低於央行目標值，而新加坡和菲律賓的通膨率也符合央行目標，但各國央行又無法承擔降息、導致匯率續貶的代價。

尤其是在美國加徵關稅等全球風險升高，讓仰賴出口的經濟體特別易受衝擊，就連內需導向的印度和印尼等經濟體，也無法倖免於全球情勢惡化，因為印尼依賴大宗商品。

央行 殖利率 印尼

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