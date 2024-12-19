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字節跳動創辦人張一鳴私募基金 打進港資管市場

記者林茂仁／綜合報導

香港證監會最新公告顯示，中國網路技術公司字節跳動創辦人張一鳴的私人投資基金Cool River Venture HK Limited獲得香港證監會頒發的9號牌，也就是資產管理牌照。外界預期張一鳴將聚焦於科技領域的投資。

Cool River Venture HK Limited成立於2023年5月，張一鳴為唯一董事，辦公地址位於香港中環國際金融中心，該公司目前登記兩位負責人，分別為劉彼得和劉趙。劉趙曾於2013年8月至2015年3月在巴克萊資本亞洲擔任代表，涉足企業融資諮詢及證券交易活動。

事實上已有多位互聯網大老在香港註冊私募公司，阿里巴巴董事長蔡崇信家族財富的Blue Pool Capital Limited也持有香港證監會頒發的4號和9號牌照，投資組合包含對沖基金、地產和私募股權資產等，聚焦科技、媒體和通訊（TMT），投資範圍涵蓋服務和消費等行業。

在各路大佬助推下，近年來，香港政府也為提升香港的資本吸引力，推出新資本投資者入境計畫等，吸引全球資本和機構赴港。近年來，香港資產管理市場快速擴張，2008至2023年間，香港資產管理行業規模增長五倍多。

香港 投資 融資

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