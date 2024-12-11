中國釋放貨幣寬鬆訊號 在岸人民幣一度升穿7.24

中國官方釋出貨幣寬鬆訊號後，在岸人民幣一度升穿7.24。（中通社）

在12月9日中共 中央政治局會議釋放的貨幣 政策「適度寬鬆」的訊號後，人民幣兌美元大漲。在岸價一度升穿7.24。

在岸價開盤後接連升破7.26、7.25和7.24關口，高見7.2385，較前一交易日收盤價7.2760大漲375點，升至12月以來新高。離岸價盤中接連升破7.27、7.26、和7.25關口，高見7.2420，較前一交易日升值超250點。

中郵證券宏觀團隊指出，短期人民幣匯率 貶值壓力或有所下降。一是近期美元指數走高帶動人民幣貶值，主因應是受川普預期交易影響，而川普預期交易正逐步消退，人民幣貶值壓力有所放緩；二是經常帳戶順差是支持人民幣匯率穩定的基礎，因經常項目結匯走弱推升人民幣匯率貶值，該掣肘因素隨著川普交易預期消退而減弱；三是中美利差倒掛，資本與金融項目結售匯逆差增大，推升人民幣匯率貶值壓力，但隨著美國聯準會降息周期開啟，人民幣資產回報率回升，該影響亦有所減弱。

交易員指出，人民幣日內多數時間表現偏強，估計和中共中央政治局會議帶來的樂觀情緒有關，另外年末結匯需求更容易在人民幣反彈中被激發出來，助力人民幣回升，但美元強勢不減，人民幣續升空間料受限。

ING銀行認為，明年人民幣不會出現大幅貶值，CNY的波動幅度將低於美滙指數；明年CNY將在7至7.4區間波動，如果美國加徵關稅更早或更激進，則可能進一步上漲至7.5。

瑞銀證券宏觀團隊預計，人民銀行可能在明年減息30至40個基點、2026年進一步減息20至30個基點，並加快落實房地產支持政策；人民幣兌美元將較當前水平貶值5%至8%，但政府不會主動將貨幣貶值作為宏觀政策工具。

中共中央政治局10日召開會議，明確提出要實施「更加積極」的財政政策和「適度寬鬆」的貨幣政策，加強「超常規」逆周期調節。這是中央2011年以來首次改變貨幣政策立場，而對上一次實施此幣策基調，已為2009年至2010年爆發環球金融海嘯之後。分析預期，未來中國將有更多財政政策出台，並透過寬鬆貨幣政策配合，包括減息降準，以推動經濟。