我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瓊瑤骨灰兒子親手花葬陽明山 林心如一路追隨送行

川普點名無緣媳婦任駐希臘大使 傳她已與兒子分手

中國釋放貨幣寬鬆訊號 在岸人民幣一度升穿7.24

記者賴錦宏／綜合報導
中國官方釋出貨幣寬鬆訊號後，在岸人民幣一度升穿7.24。（中通社）
中國官方釋出貨幣寬鬆訊號後，在岸人民幣一度升穿7.24。（中通社）

在12月9日中共中央政治局會議釋放的貨幣政策「適度寬鬆」的訊號後，人民幣兌美元大漲。在岸價一度升穿7.24。

在岸價開盤後接連升破7.26、7.25和7.24關口，高見7.2385，較前一交易日收盤價7.2760大漲375點，升至12月以來新高。離岸價盤中接連升破7.27、7.26、和7.25關口，高見7.2420，較前一交易日升值超250點。

中郵證券宏觀團隊指出，短期人民幣匯率貶值壓力或有所下降。一是近期美元指數走高帶動人民幣貶值，主因應是受川普預期交易影響，而川普預期交易正逐步消退，人民幣貶值壓力有所放緩；二是經常帳戶順差是支持人民幣匯率穩定的基礎，因經常項目結匯走弱推升人民幣匯率貶值，該掣肘因素隨著川普交易預期消退而減弱；三是中美利差倒掛，資本與金融項目結售匯逆差增大，推升人民幣匯率貶值壓力，但隨著美國聯準會降息周期開啟，人民幣資產回報率回升，該影響亦有所減弱。

交易員指出，人民幣日內多數時間表現偏強，估計和中共中央政治局會議帶來的樂觀情緒有關，另外年末結匯需求更容易在人民幣反彈中被激發出來，助力人民幣回升，但美元強勢不減，人民幣續升空間料受限。

ING銀行認為，明年人民幣不會出現大幅貶值，CNY的波動幅度將低於美滙指數；明年CNY將在7至7.4區間波動，如果美國加徵關稅更早或更激進，則可能進一步上漲至7.5。

瑞銀證券宏觀團隊預計，人民銀行可能在明年減息30至40個基點、2026年進一步減息20至30個基點，並加快落實房地產支持政策；人民幣兌美元將較當前水平貶值5%至8%，但政府不會主動將貨幣貶值作為宏觀政策工具。

中共中央政治局10日召開會議，明確提出要實施「更加積極」的財政政策和「適度寬鬆」的貨幣政策，加強「超常規」逆周期調節。這是中央2011年以來首次改變貨幣政策立場，而對上一次實施此幣策基調，已為2009年至2010年爆發環球金融海嘯之後。分析預期，未來中國將有更多財政政策出台，並透過寬鬆貨幣政策配合，包括減息降準，以推動經濟。

貨幣 匯率 中共

上一則

中國供應鏈促進博覽會 參展規模增長約2成、金額逾209億美元

延伸閱讀

賴清德對美買了張空頭支票

賴清德對美買了張空頭支票
川普放話10億美元投資免排隊 將加速聯邦審批、不甩環境規範

川普放話10億美元投資免排隊 將加速聯邦審批、不甩環境規範
川普真小人好過偽君子

川普真小人好過偽君子
兩岸和平怎需美國保台

兩岸和平怎需美國保台

熱門新聞

最新報告指出，今年來在拍賣會上售出的稀有威士忌銷售額銳減。（美聯社）

泡沫恐已破裂…全球珍稀威士忌銷售額下滑 高級酒類市場需求減少

2024-12-08 07:04
AppLoving持有10%股權的共同創辦人Adam Foroughi身價高達137億美元。（取材自applovin.com）

這檔飆股今年漲幅四倍於NVIDIA 創辦人身價超過林百里

2024-12-04 11:06
美國對中國大陸的新一輪晶片出口禁令豁免了DRAM大廠長鑫存儲等公司，傳是因為受到日本反對。 路透

美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？

2024-12-06 14:26
總統當選人川普。（美聯社）

跌破眼鏡 川普勝選滿月恐山雨欲來 這些資產價格走勢出乎意料

2024-12-06 06:25
盛寶銀行分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價仍可能大漲，市值將翻增至蘋果的兩倍。路透

盛寶銀行預測：Nvidia明年將突破250美元 市值是蘋果的2倍

2024-12-04 12:15
全球最大避險基金變更科技股布局 出售輝達(Nvidia)買入美超微及Palantir等股票。(路透)

橋水基金調整科技股布局 賣Nvidia 敲進美超微及Palantir

2024-12-07 13:12

超人氣

更多 >
古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？

若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？
2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜
學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機