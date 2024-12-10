小米新機在中國市占率 超過華為、蘋果

小米手機新機啟動量拿下冠軍。圖為小米15手機。（路透）

根據權威市場調研機構的最新資料顯示，中國手機市場在10至11月期間，小米 品牌的新機激活量（啟動量）達到530.4萬支，市場占有率19.7%，位居冠軍。緊隨其後的是華為 ，新機啟動量為439.7萬支，市場占有率16.3%。

值得注意的是，在高端市場中，蘋果的表現也非常搶眼，新機啟動量達到434.7萬支，占據著16.1%的市場，排在第三位。

小米此次取得佳績主要得益於其旗下兩款新機系列的推出：小米15系列和REDMI K80系列。其中，小米15系列於10月31日正式開賣，在不到10天的時間裡銷量就超過100萬支。而REDMI K80系列在首銷當天便取得66萬支的銷售成績。據官方最新的消息顯示，K80系列僅用了10天時間就實現了破百萬銷量，成為了K系列中最快達到此成就的機型。

然而，在人民幣4000元（約550美元）以上的高端手機市場中，蘋果（市占39%）、華為（市占21.68%）和小米（16.69%）等品牌之間的競爭依然十分激烈。據統計，這三大品牌在該價位段內的市占率接近80%，與其他品牌拉開一定差距。

另外，vivo（含iQOO）以409.4萬支排名第四；OPPO（含一加、realme）以367.3萬支排名第五；榮耀以362.7萬支排名第六。而其他手機品牌總啟動量只有146.4萬支。

通過統計資料不難看出，目前中國國內手機市場主要就是「華米OV耀」以及蘋果所領導，並且這六大手機廠商的市場差距並不大，第一名的位置經常是輪流坐。

值得注意的是，在12月華為憑藉Mate 70系列熱銷可能將會迎來銷量上明顯的增長，而REDMI將計畫發表新機Turbo 4，12月中國國內手機市場會是小米奪冠還是華為反超尚有待觀察。