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OpenAI擬推瀏覽器 台廠大啖商機

編譯季晶晶、記者林薏茹／綜合外電
OpenAI傳考慮開發一款能與其聊天機器人ChatGPT結合的網路瀏覽器，直接槓上Google。（歐新社）
OpenAI傳考慮開發一款能與其聊天機器人ChatGPT結合的網路瀏覽器，直接槓上Google。（歐新社）

OpenAI最近考慮要開發一款能結合聊天機器人ChatGPT結合的網路瀏覽器，並與三星電子討論在三星製造的設備提供人工智慧（AI）功能，不只可能在瀏覽器和搜尋市場直接槓上Google，還要挖Google的合作夥伴。

OpenAI獲得資金挹注後，積極強化AI服務，AI伺服器需求升溫，法人看好，鴻海、廣達、緯創、緯穎等代工廠，都將同步大啖商機。

科技新聞網站The Information引述知情人士指出，OpenAI分別和多家業者討論或敲定協議，要驅動旅遊、食品、不動產及零售網站的搜尋功能，曾和Conde Nast、Redfin、Eventbrite和Priceline等網站和應用程式（App）開發商討論過這個搜尋產品，今年稍早延攬兩名曾指導Google Chrome瀏覽器開發的人士加入。

OpenAI也與三星討論在三星製造的設備提供AI功能。三星是Google的關鍵合作夥伴，近期導入Gemini AI功能。

Google母公司字母（Alphabet）股價21日重挫，22日早盤下跌約1%，除了Google面臨潛在競爭，還有美國司法部主張Google應出售Chrome瀏覽器業務，以終結其在線上搜尋市場的壟斷地位。

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