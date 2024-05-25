群聯潘健成白手創業34歲登股王 看好未來AI應用服務

群聯執行長潘健成認為，過去的努力很值得，因為該有的資源、人力、市場規模和客戶認證等，群聯都有了。現在只在乎群聯能否賺到夠多的利潤，持續投資研發，拉大與競爭對手的距離。(中央社)

台灣企業群聯電子成立將滿24年，在沒有「富爸爸」扶植下，走過坎坷路。創辦人潘健成說，群聯如今更加強壯，將成為全球唯一第3方NAND Flash方案公司。由於目前先進製程光罩價格昂貴，他建議創業不要做IC，可投入AI 應用服務。

回顧過去創業路，潘健成接連說「很辛苦、很辛苦、真的很辛苦」。台灣前幾大IC設計公司中，群聯是最坎坷的，一開始是什麼都沒有，要人沒人、要錢沒錢。

群聯從新台幣3000萬元(約93萬美元)開始，邊走邊挨打，賺了錢被告，轉型也靠自己。潘健成說，為了活下去、不被消滅，用盡各種可能方法，不管是被告也好，「就是想辦法活下去」。

潘健成因2016年發生的財報事件吃上官司，台灣高等法院於111年審理終結，宣判違反證券交易法部分刑度減為1年10月，緩刑5年，並支付公益捐贈及接受法治教育，他還因此辭去群聯董事長職務。

如果人生可以重來，潘健成說，「不要再創業了，上班就沒有這麼多事了」；不過，他認為，過去的努力很值得，因為該有的資源、人力、市場規模和客戶認證等，群聯都有了。

他說，群聯目前擁有全球近2000個儲存型快閃記憶體(NAND Flash)儲存相關專利，超過4000名員工，其中研發人數逾3000人；業務範圍從隨身碟擴及電腦、工控、國防等領域，固態硬碟（SSD）控制晶片 市占率超過20%，車用控制晶片市占率逾40%。

群聯開發控制晶片，同時銷售系統產品，潘健成不在乎外界是將群聯視為半導體或系統公司，他說，「只在乎群聯能否賺到夠多的利潤，持續投資研發，拉大與競爭對手的距離。」

潘健成表示，今天全球NAND Flash供應商鎧俠（KIOXIA）、美光（Micron）、威騰（WDC）、三星（Samsung)及SK海力士(Hynix)等都是群聯的客戶，群聯同時也是他們的客戶，「群聯需要他們，而他們更需要群聯」。

他解釋，NAND Flash產出後，需要控制晶片，NAND Flash供應商採用群聯的控制晶片，與門當戶對的大型客戶做生意；群聯則採用他們的NAND Flash，與小型客戶做生意，群聯與NAND Flash供應商是互補關係。

談到NAND Flash市場庫存狀況，潘健成表示，之前庫存一堆，在供應商減產效應發酵，加上企業需求很強勁，庫存已有效去化，供應商現在已恢復全產能生產。

潘健成指出，企業資料中心需求不斷增加，加上生成式AI大量使用，NAND Flash需求「只會多不會少」，現有產能根本不夠用；他認為，在供應商新增產能尚未開出前，不太可能看到NAND Flash報價下跌。

為因應客戶「台灣+1」的要求，潘健成選擇在故鄉馬來西亞設立子公司，並在馬來西亞雪蘭莪州找到據點，開始招聘，初步規劃招募60至80名畢業生。

2007年7月，潘健成僅34歲，就帶領群聯登上台股 股王寶座，白手起家的創業故事為人津津樂道。如今，他認為，IC設計沒有新創了，以前1套0.18微米光罩約2萬、5萬美元，現在7奈米光罩要價2000萬美元，做IC不會賺錢；若要創業可以利用AI平台，門檻不高，只要有創意、應用、服務，就可以爭取全球的大商機。