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恒大汽車：遭地方部門要求退回獎勵補助2.7億

記者謝守真／即時報導
恒大汽車在港交所發出公告稱，公司於近日收到相關地方行政部門下發的函件。因未依協議履行義務，被要求解除協議並退回約新台幣84億元獎勵補貼。（取自新浪財經微博）
恒大汽車在港交所發出公告稱，公司於近日收到相關地方行政部門下發的函件。因未依協議履行義務，被要求解除協議並退回約新台幣84億元獎勵補貼。（取自新浪財經微博）

中國恒大財務危機持續，23日晚，中國恒大新能源汽車集團有限公司公告，近日收到地方行政部門下發函件，內容包括公司未按照協議相關條款約定履行合約義務，地方行政部門依法擬要求解除相關協議，同時退回已發放各項獎勵及補貼合計約人民幣19億元（約2.7億美元），相關附屬公司並需互負連帶責任。目前，恒大汽車累計虧損已逾人民幣1,100億元。

恒大汽車公告指出，恒大汽車的附屬公司恒大新能源汽車投資控股集團有限公司於近日收到相關地方行政部門下發的函件，主要內容是相關附屬公司自2019年4月29日起與相關地方行政部門簽訂一系列的投資合作協議。

該函件要求，因恒大汽車未依相關協議的相關條款約定履行合約義務，相關地方行政部門據《中華人民共和國民法典》等中國大陸法律法規規定，擬要求相關附屬公司解除相關協議；以及向相關地方行政部門退回已發放的各項獎勵及補貼合計約人民幣19億元，相關附屬公司並需互負連帶責任。

對此，恒大汽車表示，目前，相關附屬公司計劃向相關地方行政部門致函協調。上述函件要求如最終執行，將會對本公司或各相關附屬公司的財務狀況和經營產生重大不良影響。公司將要求附屬公司按照函件指引，積極溝通、妥善處理。恒大汽車股份則繼續停牌。

正觀新聞指出，5月17日，恒大汽車股價一度暴漲70%，此後恒大宣布於聯交所暫停買賣。據恒大汽車2023年財報，恒大汽車累計虧損及股東虧損分別為人民幣1,108.41億元及376.93億元。

恒大 投資 華人

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