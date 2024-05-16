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鴻海搶AI商機 旗下工業富聯喊衝伺服器4成市占

記者蕭君暉／綜合報導

鴻海集團強攻AI商機，旗下工業富聯（FII）火力全開。工業富聯董事長鄭弘孟15日表示，今年AI占雲計算總收入比重40%，並拿下全球AI伺服器四成市占。

法人看好，工業富聯全球AI伺服器市占稱霸業界，鴻海集團整體AI營運將隨之爆發。

鄭弘孟並透露，受惠AI需求激勵，200G、400G交換機出貨顯著提升，多家客戶的800G交換機也陸續進入新產品導入（NPI） 階段，今年將貢獻營收，為營運添新動能。

工業富聯昨天召開第1季業績說明會，第1季營收1186.88億（人民幣，下同），年增12.09%；淨利41.8億，年增33.7%，均創同期新高。

鄭弘孟表示，營收、淨利主要動能來源是AI產業蓬勃發展，帶動AI伺服器需求大幅提升，AI在雲計算占比不斷提高，推動產品結構優化。

工業富聯指出，第1季雲計算業務占比近五成，創單季新高。

AI伺服器占雲計算整體收入近四成，年增長近兩倍，季增近雙位數。生成式AI伺服器年成長近三倍，也呈現雙位數季增。通用伺服器年增雙位數，季增個位數。

鄭弘孟表示，工業富聯已經覆蓋AI全產業鏈，包括價值鏈上游的GPU模組、基板及後端AI伺服器設計與系統集成等業務，是行業少數可以提供從模組、基板、伺服器、高速交換機、液冷系統、整機到資料中心的全供應鏈服務廠商。

他估計，「2024年AI貢獻占雲計算總收入40%，AI伺服器占全球市占40%」。工業富聯將攜手客戶，共同推出新一代生成式伺服器，截至目前已有新產品訂單能見度，敬請期待。

AI 鴻海 供應鏈

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