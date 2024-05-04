中國半導體緊追 南韓業者緊張

韓媒報導，美國持續打壓並未削弱中國產業競爭力，反而讓中國在智慧手機和顯示器領域展現出實力，超越南韓 ，連中國半導體領域也正緊追南韓。有南韓業內人士感嘆，「南韓智慧手機和顯示器已輸給中國，只剩下半導體產業了。」

南韓亞洲時報報導，目前在中國智慧手機市場上，南韓品牌已經大幅落後於中國本土品牌。市調機構IDC數據顯示，今年第一季，南韓三星 在中國折疊手機市場占有率僅為5.9%，相比去年11%下降了一半，市場上排名跌至第五位。

其次，在有機發光二極體（OLED）面板市場上，中國企業的表現也已經超過南韓。根據CINNO Research數據，今年第一季中國企業在全球中小型OLED市場的出貨量占比為53.4%，較去年第四季的44.9%增長了8.5個百分點。這是中國首次在中小型OLED市場上超越南 韓。

此外，在尖端半導體領域，雖然中國目前與南韓還有一定的差距，但中國已經顯示出明顯的增長勢頭。市調機構TrendForce預測，到2027年，中國將占據該市場的三分之一。而隨著中國半導體市場的持續增長，南韓相關企業在中國市場的影響力將逐步減弱。

報導分析，在中美戰略競爭背景下，中國政府已推動境內產業的發展，這與最初的預測不同。