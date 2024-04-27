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台灣Q1房市交易 寫12年次高

記者陳美玲／綜合報導

據台灣內政部最新資料，3月全台建物買賣移轉棟數達2萬9902棟，月增達58%、年增9.8%；累計首季全台移轉量達8萬1013棟、年增26%，不論單月、單季均創2012年以來交易量次高，顯示在台股續創高，市場資金多，加上經濟回溫，消費者購屋態度轉趨樂觀，讓房市交易暢旺。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，去年下半年以來，在市場走出政策打炒房陰霾，加上台灣政府推出「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安貸款）」優惠購屋政策，且總統大選干擾不在，尤其3月在年後民眾回歸正常生活與工作節奏，又逢經濟回穩、市場熱錢多，且台股突破2萬高點，市場對通膨預期，讓民眾看屋、購屋態度轉趨積極。

陳金萍表示，首季還有新屋交屋潮挹注，都是推升全台移轉棟量表現亮眼的原因，預期目前房市交易熱絡的情況可望延續至整個上半年，對市況表現持審慎樂觀期待。

不過，下半年政經變數仍多，尤其適逢全球大選年，政經情勢、貨幣政策、金融市場走勢等仍有許多不確定性變因影響，因此下半年市況還有待觀察。

據台灣內政部最新資料顯示，今年3月全國建物買賣移轉棟數達2萬9902棟，出現月增58%、年增9.8%，寫下2012年以來次高紀錄；累計首季全國移轉量達8萬1013棟，較去年同期成長26%，同步寫下2012年以來交易量次高，僅次於2022年的8萬4776棟高峰。

貸款 台股 內政部

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